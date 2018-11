España: Sindicato de trabajadoras sexuales es declarado ilegal

Madrid -

La Audiencia Nacional de España declaró nulo este miércoles un sindicato de trabajadoras del sexo alegando que el reconocimiento de la asociación equivaldría a licitar el proxenetismo.

El fallo coincidió con la opinión de los dos grupos de mujeres que presentaron una demanda contra Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla argumentaron que la sindicalización implicaría dar reconocimiento legal al proxenetismo, una actividad tipificada en el Código Penal español.

El gobierno socialista de España, que defiende una agenda feminista y la erradicación de la prostitución, admitió en agosto que aprobó el registro oficial de OTRAS como sindicado por error.

La prostitución no está regulada en España. No hay sanción para quienes ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero por voluntad propia, siempre y cuando no se encuentren en espacios públicos. La legislación vigente se centra más en combatir la trata de personas. (I)