Secretario Michelena amplió versión en el caso de Fernando Alvarado por peculado

Quito -

Por la puerta de atrás es como ingresó y salió este martes de la Fiscalía el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien fue convocado para ampliar su versión dentro de la investigación de un peculado que se habría dado en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), cuando al frente de esa cartera estaba Fernando Alvarado.

Para los abogados de los procesados Xavier Lemus, Marco Antonio Bravo y Beatriz Vivanco, la versión de Michelena serviría para aclarar temas relacionados a la contratación que hizo la Secom de las empresas Satré Comunicación Integral y Gota Azul; además para definir el papel de Michelena en la administración anterior.

Pese a esas expectativas, Marco Freire y Eduardo León, defensas de Bravo y Vivanco, respectivamente, señalaron que la versión no aportó nada, debido a que el exfuncionario de Rafael Correa en el área de comunicaciones dijo que no recordaba nada de los temas consultados.

El 31 de octubre pasado, la jueza Sylvia Sánchez vinculo al caso en el que solo estaba procesado Alvarado a los exfuncionarios de la Secom, Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Medios Institucionales; Galo Pacheco, exadministrador del contrato con Víctor Hugo Erique; Javier Lemus, ex coordinador administrativo financiero; Vanessa Salgado, directora de Talento Humano subrogante; y Juan Chiriboga, ex director financiero.

También se vinculó a los proveedores de Secom Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo y gerente de Gota Azul; y a Beatriz Vivanco, representante de Satré. La lista de vinculados se completó con Pablo Yánez, exsubsecretario de la entidad, quien fue el único que recibió la orden de presentarse periódicamente ante la autoridad.

Carlos Soria, abogado de Lemus, explicó que hasta el momento no existen elementos que puedan comprobar que su cliente comprometió de forma ilegal algún recurso público en beneficio propio o de Satré. Soria insiste que Lemus únicamente lo que hizo fue firmar un convenio de pago en base a una delegación administrativa que se le hizo.

"Este es un tema administrativo que lamentablemente se ha tornado político por las connotaciones que hubo en el Gobierno anterior", apuntó Soria.

La defensa de Marco Antonio Bravo, Marco Freire, cree que el actual líder de la Secom debió haber sido investigado en el caso, pues están siendo procesados quien firmó en Secom un convenio de pago, quien solo pidió un criterio jurídico, pero no está siendo indagado quien sugiere la contratación.

Carlos Soria, abogado del exsecretario Alvarado, quien se encuentra prófugo de la justicia luego de retirarse el grillete de seguridad que le fue ordenado como medida cautelar, calificó a la versión de Michelena como "muy buena". Aseguró que no incriminó a nadie en la versión y menos habló de su cliente.

"Fernando Alvarado no firmó, no participó en ninguna parte contractual, precontractual, ni poscontractual de ninguno de los contratos investigados, así que no tiene nada que ver con estos dos casos que se analizan", explicó Soria, al tiempo que pidió se convoque lo más pronto posible a la audiencia para revisar las medidas de tres personas que fueron vinculadas a este caso. (I)