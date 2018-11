Civil involucrado en pelea con agente de CTE en Montecristi, pide disculpas por altercado

Montecristi -

Junior P., quien anoche se vio involucrado en un altercado con golpes con un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), pidió disculpas públicas al organismo estatal del control de tránsito, esto tras la realización de la audiencia de flagrancia que se realizó esta tarde en Montecristi.

El hecho se registró la noche del sábado en la avenida Metropolitana y calle Bolívar, cuando un agente estaba asignado a ese sector en estos días en que Montecristi vive sus fiestas patronales de la Virgen de Montserrat.

El usuario indicó que escuchó mal al agente de la CTE cuando estaba controlando el tránsito, esto mientras él estaba a bordo del bus y que tras eso profirió insultos al uniformado.

"Yo entendí mal las cosas, y he cogido y también dije palabras fuertes a él; entonces, obvio una persona también se defiende", indicó Junior, quien estaba en el bus junto a su esposa para dirigirse a Manta.

Marilyn Veintimilla, directora de la CTE en Manabí, indicó que se investigaba una presunta contravención por el ataque al agente de control de tránsito de esta entidad.

Señaló que durante la audiencia, el civil aceptó que se excedió un poco con el agente y determinó solicitar las disculpas públicas por el incidente, que tras suscitarse se procedió a la detención de ambos involucrados en esta pelea que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, la CTE analizará la conducta del uniformado, destacó la funcionaria. "No estamos a favor de ninguna agresión, no vamos a permitir tampoco que ningún uniformado actué de esta forma porque también aceptamos que no está bien que un funcionario público, que trabaje para el Estado, realice o reaccione de esta manera. Nosotros tenemos un departamento de asuntos internos que realizará el trabajo correspondiente, de manera coordinada con las autoridades para el seguimiento, y se tomarán las acciones pertinentes", dijo Veintimilla. (I)