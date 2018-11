Más competencia por Prefectura del Guayas

La papeleta electoral para ser prefecto del Guayas en el 2014 tuvo ocho candidatos. Para el 2019 apunta a ser más grande.

A cuatro días de que se abran las inscripciones de candidatos a las elecciones seccionales, ocho organizaciones políticas ya tienen definida su carta para suceder a Jimmy Jairala.

Un periodista, un economista, un ingeniero comercial, un agrónomo, un egresado de Economía y tres abogados son los candidatos que hasta ahora han confirmado.

Unidad Popular se alista para registrar en el Consejo Nacional Electoral la candidatura de Valentín Salas, egresado de Economía, emprendedor e importador que va por primera vez por un cargo de elección popular. Dice que va con el respaldo de sectores populares. Lo acompañarán en la campaña los grupos Montecristi Vive y Pueblo Positivo, que dirige.

Alberto Merchán, exgobernador del Guayas de Lucio Gutiérrez, es el candidato de Sociedad Patriótica. Milita desde hace 17 años en este partido del cual es subdirector provincial. Desconcentrar la Prefectura es su objetivo, según este abogado y contador público con maestría en Tributación. Carlos Luis Morales, quien fue elegido concejal en representación de Centro Democrático y hoy es independiente, va por la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero. Ante críticas de “camisetazos”, asegura que el único partido al que perteneció fue el PRE, que escogió para las elecciones 2007. “Lo de Centro Democrático fue un tema de asesoría en la parte deportiva. No ha habido ningún camisetazo, yo no escogí estar en AP ni en alianzas con la ID, porque esas se hacen a alto nivel”.

Antonio Orbe, director provincial de Guayas de Avanza, es el precandidato de este partido. “Si el pueblo guayasense me brinda la oportunidad, no descansaré hasta que una gran parte de ese 60% que carece de necesidades básicas mejore su condición de vida”, expresa.

Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas y uno de los fundadores del movimiento Justicia Social, dice contar con el apoyo de una gran coalición de organizaciones sociales, gremiales.

Luis Alvarado, representante del pueblo montuvio del Guayas, va por Pachakutik. “He sido arrocero, hijo de agricultores, nieto de agricultores (...), tuve que vender mi arrocera para financiar dos juicios que me hizo el gobierno de (Rafael) Correa y que fui declarado inocente”.

Juntos Podemos tiene como precandidata a Cecilia Calderón, una política que retorna a este escenario luego de una ausencia de más de diez años. La líder del desaparecido Frente Radical Alfarista (FRA) dice que las coincidencias con la propuesta del movimiento la motivan a participar: “Compartimos que la democracia tiene que ser incluyente donde todos tengamos que respetarnos y convivir. Democracia para la convivencia me encantó, porque era lo que estaba buscando”.

Por Concertación va Gino Norero, quien la semana pasada fue elegido presidente provincial. Fue alcalde en 1985. Lleva 30 años alejado de la política. Su campaña será apoyada por otros movimientos.

Alianza PAIS ha anunciado a José Francisco Cevallos, pero no se ha oficializado. Adelante Ecuatoriano Adelante piensa en Anabella Azín para la Prefectura o Alcaldía. FE no concreta al candidato. Y ayer se difundió un afiche de María Elsa Viteri por el Partido Socialista. (I)

Valentín Salas,

Unidad Popular, lista 2

“Una de nuestras propuestas es la conexión provincial. En el momento en que identifica y soluciona los puntos críticos de conexión y movilidad del ser humano puede generar productividad y oportunidades de desarrollo. Puede ser un gran comerciante pero no puede sacar sus productos, por lo tanto no es competitivo al no tener las vías críticas solucionadas, sean puentes, caminos. Otro punto básico es la innovación turística ligada a una coordinación con todos los cantones”.

Gino Norero,

Concertación, lista 51

“Entre mi estrategia están el entregar competencias a los concejos cantonales para que hagan el mantenimiento de los caminos vecinales; que el sector agropecuario sea responsable a través del fomento de cooperativas de las cadenas de distribución, de almacenamiento, insumos; exigir a los alcaldes, que son parte del Consejo Provincial, que cumplan con honestidad su plan de trabajo; utilizar nuevamente el transporte fluvial que es más barato; aplicar política ecológica”.

Alberto Merchán,

Sociedad Patriótica, lista 3

“Nuestro plan de trabajo, que está notarizado, tiene tres ejes: de obras públicas, que incluyen concesiones y dragados; gestión ambiental, desarrollo agrícola, ganadero y riego; y, bienestar social, que incluye seguridad social y ciudadana, vivienda rural, educación de calidad y cultura. Crearemos las direcciones zonales en Balzar, Pedro Carbo, Daule, Naranjal, Durán y Milagro, donde funcionarán centros de educación digital y bibliotecas virtuales”.

Carlos Luis Morales,

PSC-MG, lista 6

“Llevamos casi año y medio recorriendo los fines de semana los cantones, escuchando las necesidades. Después de tener el mapa de los problemas tenemos ya el de las soluciones. Son tres ejes fundamentales: uno, agricultura, ganadería, producción; el otro, que va con obras, servicios, caminos vecinales; y, tecnología, innovación e investigación. Eso último involucra a jóvenes, a los nuevos emprendedores para que realmente sientan que viven en el siglo XXI”.

Antonio Orbe,

Avanza, lista 8

“Por un Guayas agroindustrial mi propuesta tiene ocho acciones exclusivas. Estas son: reconstrucción de caminos vecinales, eficiente programa de riego, zonas de comercialización directa de frutas y vegetales, convenio de colaboración para la seguridad rural, convenios de concurrencia, convenios internacionales de financiamiento, programa de reforestación y conservación del medioambiente, y control de la gestión pública con la participación ciudadana”.

Jimmy Salazar,

Justicia Social, lista 11

“Los puntos esenciales de mi plan son: comercialización de la producción en el agro, la recuperación del ciento por ciento de la red vial, limpieza de los 513 kilómetros de canales de riego, la mayoría llenos de sedimento, construcción de nuevos canales, conectividad permanente, atender la educación en el ámbito rural que sí tiene competencia. Trabajar en el agroturismo y seguridad. Establecer centros de acopio donde se venda la producción”. (I)

Luis Alvarado,

Pachakutik, lista 18

“Vamos a atacar el problema de la baja productividad. Cien sacas de arroz se pueden producir con una buena semilla. Vamos a importarlas, a reproducir y a producir semilla certificada de calidad (...). Vamos a bajar los costos de producción que es el segundo problema. La Prefectura, dentro de su competencia, va a crear una planta de producción de insumos orgánicos en cada cabecera cantonal y parroquial y a prohibir esos agrotóxicos”. (I)

Cecilia Calderón,

Juntos Podemos, lista 33

“Hay que hacer un estudio completo para recuperar la cuenca del río Guayas para no solo dragarlo. Hay que recuperar el río para que podamos potabilizar, recuperar las riberas y reforestarlas con plantas endémicas, para impulsar procesos agrícolas agroindustriales y de turismo. Estamos desaprovechando las corrientes del río para generar energía. Esto se va a complementar con los emprendimientos que se desarrollen con la gente”. (I)