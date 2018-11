Joven murió por presunta sobredosis de droga en el suburbio de Guayaquil

Guayaquil -

Un hombre de 28 años falleció la mañana de este viernes por una presunta sobredosis de droga, en las calles 16 y la C, en el suburbio de Guayaquil.

Familiares del joven indicaron que él estuvo 7 meses en rehabilitación en una clínica de recuperación, pero que en las últimas semanas, al parecer, había recaído en el consumo de drogas ya que la familia lo obligó a hacerse una prueba y salió positivo.

Uniformados del distrito Portete explicaron que se encontró una inyección alado del cadáver y que este presenta un golpe en la cara, y lesiones producto de la caíga al piso.

Moradores del barrio salieron alarmados pues querían confirmar si era algún conocido o allegado del sector.

"Me siento triste porque yo también tengo un hijo que consume, es muy difícil esta situación, no solo económicamente, es un golpe duro al corazón ver como tu hijo se destruye con esa droga, mucha permisión se les da con esa tabla", expresó una moradora del sector que prefirió no dar su nombre.

Personal de la Dinased recogió todas las evidencias del caso e hizo el levantamiento del cuerpo para llevarlo a la Morgue de la Policía Judicial.(I)