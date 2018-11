Procesan a extranjero por violación en taxi de aplicación móvil

Tras 22 días de haber sido supuestamente violada a bordo de un taxi que pidió a través de una aplicación móvil, una estudiante de medicina reconoció a su atacante cuando se paró detrás de un vidrio de visión unilateral de la Cámara de Gesell.

Ocurrió en la Fiscalía del Guayas el martes. Hasta ahí llegó la joven hace tres semanas a denunciar la agresión sufrida el 23 de octubre pasado cuando tomó un taxi de la cdla. Alborada a la urbanización Villas del Rey y un conductor con acento extranjero la habría amenazado con un arma y la habría obligado a hacerle sexo oral y tocado sus partes íntimas.

En su relato, la víctima contó que el conductor iba a exceso de velocidad por la av. Francisco de Orellana y se detuvo a la altura de Pascuales. Ahí le habría dicho que le iba a mostrar la aplicación pero en su lugar sacó un arma de fuego y la apuntó.

“Me dijo no te muevas, no hagas nada, si intentas escapar te disparó. Comenzó a hablar por teléfono y mencionó que el negro y el serrano ya llevaban a las otras chicas al punto de encuentro. Colgó y me dijo que le acaban de dar la orden de matarme, me preguntó qué estaba dispuesta a hacer para que no me asesinara”, señaló.

La universitaria le respondió que no tenía más dinero. En ese momento se habría dado el delito sexual.

“Él tenía intención de violarme, lo sé porque me dijo que tenía un condón”, relató la víctima, que le habría argumentado que era portadora de VIH y herpes. Era para librarse.

Luego la dejó en un parque en la cdla. Guayacanes pero él le advirtió que dos hombres la vigilarían y que si pedía ayuda, la mataría. También la amedrentó para que no denunciara, pues tenía su cédula de identidad y sabía donde vivía y estudiaba.

Según la general Tanya Varela, comandante de la zona 8, la Policía Judicial localizó al sujeto en su casa en la cdla. Martha de Roldós a través de la aplicación y se le giró una boleta de captura. Ella contó que se trata de un venezolano de 36 años que ingresó al país hace dos años y que vivía en Quito. Desde hace dos meses vive en Guayaquil y está legalmente inscrito en la compañía de taxis,. Además, no registra antecedentes, según Varela.

El extranjero tiene prisión preventiva y podría enfrentar una pena de 19 a 22 años, pues según el COIP, es violación la introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril .(I)