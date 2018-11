EE.UU: Mujer tenía 44 perros muertos y 130 vivos en su casa

Nueva Jersey -

Cuarenta y cuatro perros congelados y 130 más vivos fueron hallados en una casa en Nueva Jersey que apestaba a heces y orina de animal, informaron las autoridades.

Donna Roberts, de 65 años, fue acusada de crueldad animal después de una inspección realizada este martes a su residencia en el municipio de Shamong, en los suburbios de Filadelfia, informó la policía estatal. Los perros fueron encontrados en “condiciones deplorables e inhumanas”, agregaron las autoridades.

HOARD HOUSE: Authorities in New Jersey have arrested 65-year-old Donna Roberts after they found dozens of dogs dead in freezers and more than 150 living in filth at her home. Roberts is facing several animal cruelty charges. https://t.co/yZAWVug3wD pic.twitter.com/RTtpVPdvKw

— World News Tonight (@ABCWorldNews) 14 de noviembre de 2018