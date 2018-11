En el día mundial de la Diabetes, Ecuador lucha por reducir esta grave enfermedad

Hace 27 años se celebra cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, como medio para aumentar la conciencia global sobre esta enfermedad que afecta hoy en día a más de 425 millones de personas en el mundo y a más de 26 millones de personas solo en América Latina, según números de la Federación Internacional de la Diabetes.

Existen varios tipos de Diabetes, entre ellas la Diabetes tipo 2, una variedad que puede ser prevenida a través de cambios en los consumos alimenticios y un estilo de vida activo. La Diabetes tipo 2 está estrechamente asociada a la obesidad, que disminuye la expectativa de vida de los pacientes que la padecen y sus consecuencias incluyen afecciones como daños cardiovasculares, ceguera, impotencia sexual, amputaciones, entre otras.

Según datos provenientes de un estudio realizado por el INEC en el año 2017, en el Ecuador, entre los años 2007 y 2016 el número de fallecidos por diabetes creció de 3.292 a 4.906 personas, significando un aumento del 51%. Además, el estudio realizado por la misma entidad demuestra que 6 de cada 10 ecuatorianos no realizan deportes o actividades físicas de manera regular. Estos números muestran claramente que debemos prestar especial atención a nuestros comportamientos en el día a día para reducir los riesgos de desarrollarla.

A través del tiempo se han sugerido varias técnicas para controlar y tratar de reducir los efectos de la diabetes en las personas que la padecen; sin embargo no fue sino hasta hace pocos años en que se descubrió la que es hoy una de las mejores soluciones para los enfermos de Diabetes Tipo 2: la cirugía metabólica, un procedimiento que emplea técnicas quirúrgicas de la cirugía bariátrica y mediante el cual se realiza, a través de una videolaparoscopia, una reducción del aparato digestivo y un bypass en el sistema gástrico que estimula mecanismos naturales del cuerpo en el intestino delgado, con esto ayudan a normalizar las funciones del organismo. Como resultado de la cirugía se ha demostrado la disminución e incluso la eliminación de medicación para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Hoy, esta cirugía cuenta con el aval de sociedades científicas como el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Cirugía de la Obesidad y la Asociación Americana de Diabetes.

En el Ecuador, el referente para este procedimiento durante ya varios años ha sido el Dr. Trino Andrade, Director general de Gastro Obeso Center, quien tras especializarse en cirugía digestiva y cirugía gastroenterológica en el Hospital Das Clínica Sao Paulo Brasil, ha ayudado a más de 3.000 pacientes a cambiar sus vidas a través de la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. Justamente, por su aporte importante a la salud pública y su papel central como médico pionero del procedimiento de la cirugía metabólica en el país, fue recientemente reconocido internacionalmente con el Prize to the Medical by Achivement for a Better Life (premio por los logros alcanzados para una mejor vida) otorgado por la Organización para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), institución que se encuentra integrada por médicos de diversas nacionalidades con la misión de promover y difundir el estudio, la enseñanza, la investigación, los nuevos avances científicos y tecnológicos en el área médica. El Dr. Andrade fue seleccionado como el mejor profesional dentro de su especialidad por el Comité Directivo Internacional IOCIM.

Por ello, con la finalidad de seguir en la lucha por reducir la estadística de esta grave enfermedad se vuelve necesario realizar actividad física, mejorar hábitos alimenticios y efectuar controles preventivos que permitan conocer el estado de salud. En caso de ser diagnosticado con diabetes tipo 2 la cirugía metabólica se convierte en la opción más eficaz para evitar las complicaciones relacionadas a esta enfermedad para evitar que siga en aumento en Ecuador. (P)