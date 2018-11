El sobrepeso alerta para la prevención de la diabetes

El desayuno eran dos panes con una taza de café; el almuerzo, arroz con tallarín de carne, y en la merienda se repetía este último menú incluso hasta con cocolón, a más de algún postre o bebida azucarada en el día. Así describe Gregorio Quimí, de 78 años, su incorrecta alimentación, llena de carbohidratos y azúcar, que le causó diabetes.

Él junto con su pareja, Marieta Miño, participaron el lunes pasado en el Aula de la Diabetes del área de Consulta Externa, en el hospital Luis Vernaza, que por el Día Mundial de esta enfermedad, que se recuerda hoy, recibió ese día a decenas de interesados en esta enfermedad.

Ese día, en la jornada de 09:00 a 09:45, estuvieron al menos quince pacientes en el aula. La enfermera Alexandra Enrique, delegada de esta área, les explicó que los excesos de carbohidratos son comunes en porciones diarias, por lo que precisó que de forma estricta la ensalada debe ser el 50% de la porción; las carnes, el 25%; y los carbohidratos, el otro 25%.

María Vanegas, jefa del Departamento de Endocrinología del hospital Luis Vernaza, hizo énfasis en que la principal prevención de la diabetes es una buena alimentación, y alertó que el sobrepeso es la principal alerta para evitar la diabetes. “Si vemos que estamos fuera de nuestro peso, estamos gorditos y no nos cuidamos en la comida y no hacemos ejercicio, estamos en riesgo”, advirtió.

Ella precisó que del servicio de endocrinología de Consulta Externa son al menos 80 pacientes diarios; de esos, el 70% es diabético. “Este es el mal que más atendemos. El páncreas no se abastece para el exceso de azúcar y carbohidratos que comemos. Es por eso que la insulina no procesa esa azúcar por lo que esta queda en la sangre y va destruyendo los otros órganos, como riñones, ojos y el sistema nervioso”, explicó.

La mañana de ayer, decenas de personas se hicieron el examen de glucosa. Tania Sierra, que llegó para retirar unos exámenes de su esposo, también se realizó. Tuvo como resultado 110 de glucosa, el rango normal es de 70 y 100 mg/dl.

Marieta recordó que antes sus rangos de glucosa eran de 300 mg/dl, y ahora se han controlado a menos 145 mg/dl.

“Se me olvidó comer en la calle. Ahora solo ensaladas, ambos tenemos familiares fallecidos a causa de la diabetes”, expresó.

En el Cuerpo Consular de Damas también se atiende a mil pacientes con esta patología y se realiza prevención y control de azúcar en áreas de enfermería. Personal de esta institución indicó que en sus tres locales, en el sur, Durán y Mapasingue, se recibe un promedio de mil pacientes por mes en el servicio de endocrinología, en el cual la mayoría sufre de diabetes.

10 años del Aula de diabetes

María Vanegas, jefa del Departamento de Endocrinología del hospital Luis Vernaza en Guayaquil, contó que este año cumplieron 10 años con el programa Aula de la diabetes, en el que se ofrecen de manera gratuita charlas, asesorías, consejos tanto para pacientes como público en general.

“Por ejemplo, muchos dicen no me sé poner la insulina, no sé cómo hacerme la prueba de diabetes. Nosotros les enseñamos a ellos y a su familia para que puedan hacerlo de forma correcta. Muchos dicen que la insulina no les hace nada y puede ser que la estén aplicando mal”, detalló Vanegas.

Su departamento organizó para hoy varias charlas educativas, desde las 08:30 hasta las 12:30, con los temas: ‘Mitos y verdades de la diabetes’, ‘Cómo debe involucrarse la familia en el manejo del paciente diabético’, ‘Manejo inadecuado de insulina’, entre otros. También se hará un bingo diabético de forma gratuita para animar a las familias a participar. (I)