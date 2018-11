Fiscalía investiga a firma por supuesta captación de dinero en Azogues

Azogues -

Durante los dos últimos meses en Azogues hablar de la empresa Finanmil es algo cotidiano entre la gente. Esta compañía en redes sociales presenta el siguiente mensaje: “Invierte $ 650 y en cuatro semanas ganas $ 5.000”.

En el portal de la Superintendencia de Compañías, la Empresa de Asesoramiento en Porvenir Comunitario (Finanmil) registró como su objeto social “Actividades de servicios de asesoramiento en inversiones y corredores hipotecarios”.

Pero a personas que han ido a sus oficinas les dieron otro mensaje. Karla (nombre protegido) contó que al acudir a una reunión, uno de los directivos le indicó que para empezar el proceso debía entregar un “capital semilla de $ 650” y que en cuatro semanas puede ganar hasta $ 5.000.

Y que en la semana dos iba a ascender a un segundo escalón siempre y cuando traiga obligatoriamente a dos invitados más para que aporten la misma suma de dinero. Estos debían traer a dos más y así hasta completar las cuatro semanas. De esta manera a Karla le ofrecieron $ 5.000, pero también le dijeron que $ 200 se quedan con los organizadores.

Aunque el tema le sonó tentador y fácil, Karla no aceptó. Sin embargo, al verla llegar con un amigo que ya conocía de la empresa hasta le ofrecieron prestar un cheque con los $ 650, pero tampoco cedió.

La supuesta manera de operar de esta firma comenzó a levantar inquietud y a la Gobernación del Cañar llegó una mujer con una denuncia por escrito aduciendo un presunto delito de estafa.

Esta fue direccionada a la Fiscalía provincial para que proceda con las investigaciones.

El fiscal John Romo aseguró que por esta y otras alertas iniciaron una indagación de oficio a Finanmil. “Parece que no hay uno sino varios delitos. Podría haber una captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito privado no justificado o testaferrismo”, aseguró la autoridad. Por ahora se encuentran en una etapa de investigación que es reservada y ya se citó a los representantes de la compañía.

Aunque legalmente no hay un delito aún, el aparente hecho de pedir dinero y que se obligue a llevar a más gente deja al gobernador del Cañar, Luis Quishpi, la lectura de que se trataría de una captación de dinero tipo ‘piramidal’. Dijo que la gente que ha llegado a su despacho expresó el temor de que la empresa “se caiga” y se queden sin dinero.

Luis Miguel Feijoó, representante de Finanmil en Cañar, aseguró que no captan dinero y solo dan charlas bajo un ‘método’ que consideran una “red de mercadeo”. Para pertenecer a una “ronda de trabajo” la persona debe ser invitada por alguien que forme parte de la compañía y para la siguiente cita deben llevar a dos personas más, “pero no inmediatamente”. En su página de Facebook no se promocionan como una red de mercadeo, sino como “La nueva compañía que cumple tus sueños...”.

Me preocupa de manera personal y como autoridad este sistema tan fácil de ganar dinero, definitivamente una interrogante que debe ser despejada por las autoridades”.

Luis Quishpi, gobernador

