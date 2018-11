Duras críticas del Consejo Europeo a Donald Trump

Polonia -

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, criticó duramente al mandatario estadounidense, Donald Trump, y le reprochó que se oponga a una "Europa fuerte y unida", durante un discurso pronunciado este sábado en Lodz, en Polonia.

"Por primera vez en la historia, la administración estadounidense es poco entusiasta respecto a una Europa unida y fuerte", aseguró Tusk.

"Hablo de hechos y no de propaganda", añadió el exprimer ministro polaco durante un acto organizado la víspera del centenario de la independencia de Polonia.

Estas críticas se produjeron en el mismo momento en que Trump se encontraba en París, donde se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, un encuentro celebrado tras un tuit de Trump contra la idea defendida por Macron de crear un ejército europeo.

En una entrevista publicada este sábado en el diario polaco Gazeta Wyborcza, el presidente del Consejo Europeo ya había criticado que Trump desea un mundo en el que habrá un "nosotros, Estados Unidos, por un lado, y el resto de países cada uno por su lado".

Tusk también reprochó al presidente estadounidense de que hace seis meses en la cumbre del G7 en Canadá "suprimiera la frase de la declaración de las siete potencias occidentales en la que se aseguraba que respetamos el orden fundamentado en los principios y los valores".

Además, Tusk advirtió sobre el auge de un nacionalismo euroescéptico durante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en mayo del año que viene.

Emmanuel Macron recibió este sábado a Trump en París, en un encuentro en el que intentó aplacar tensiones sobre la delicada cuestión de la defensa europea, después de que el presidente estadounidense considerara "insultante" la propuesta francesa de crear un ejército europeo.

Trump se encuentra en la capital francesa para las conmemoraciones del fin de la Primera Guerra Mundial, a las que acudirán unos setenta dirigentes de todo el mundo.

En un intento por apagar la polémica, los dos líderes hicieron hincapié en sus relaciones estrechas. "Nos hemos hecho muy buenos amigos" con el tiempo, aseguró Trump, quien se mostró sin embargo menos caluroso con Macron que en otras ocasiones.

"Debemos repartirnos mejor la carga dentro de la OTAN", lanzó Macron al arrancar el encuentro. Trump dijo "apreciar" estas palabras, aunque ha insistido en exigir que los europeos aumenten su gasto militar.

"Queremos ayudar a Europa", añadió el inquilino de la Casa Blanca, pero recalcó que la contribución debe ser "justa". "Hasta ahora, la carga ha recaído en gran medida en Estados Unidos", apuntó, con el rostro visiblemente crispado.

"Necesitamos más inversión", añadió Macron, quien no mencionó directamente del tema de la creación de un ejército europeo que provocó la furia de Trump.

En un tuit nada más aterrizar en Francia la noche del viernes, Trump escribió: "El presidente Macron acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse de Estados Unidos, China y Rusia".

"¡Muy insultante pero quizás Europa debería pagar antes su parte a la OTAN que Estados Unidos subvenciona ampliamente!", agregó.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de noviembre de 2018