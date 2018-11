Solo con un celular, Katty hace fama con radio Patio

Calceta -

“Esta fue una transmisión de radio Patio para el mundo, reportó Katty la Bella. Muchas gracias por su sintonía”. Con un tono elevado y una sonrisa, Katiuska Hidrovo finaliza una transmisión en vivo en Facebook. Ha entrevistado a integrantes del Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa Mercedes, de Calceta, Manabí, que recaudan dinero en la calle para obras sociales.

Ellos habían pedido que Katiuska instalara su radio Patio en aquel sitio para conseguir apoyo, conscientes del impacto que tiene su labor.

Un teléfono celular y una moto tipo pequeño cuadrón, además de chacotada, creatividad y picardía, son los elementos que usa la mujer para hacer relatos de todo tipo de acontecimientos de su natal Calceta y de cantones aledaños.

Katty tiene 49 años y no ha estudiado periodismo. Es graduada en España en atención sociosanitaria, título que le permite trabajar en ese país como cuidadora de personas de la tercera edad, actividad a la que se dedicó parte de los quince años que vivió en el país ibérico, adonde migró en 1998. Hoy va allá por meses, a laborar, y tiene doble nacionalidad.

La historia de radio Patio empezó hace algo más de dos años, según Hidrovo. En uno de los inviernos fuertes que soportó su cantón, las calles estaban anegadas y la gente no podía movilizarse. Ella tomó su celular e hizo su primera salida en vivo. Relató lo que sucedía en la zona. Entonces, sus amistades empezaron a llamarla para que también informara lo que sucedía en los otros sectores.

El nombre de radio Patio lo puso inspirado en la serie Aquí no hay quien viva, de la televisora española Antena 3, emitida entre 2003 y 2006. Narra la vida de una comunidad de vecinos que viven en los pisos de dos casas y que cada uno cuenta cosas peculiares. Katty dice que “eran unas viejitas chismosas que entre ellas se decían vamos a radio patio y se asomaban por las ventanas a conversar”.

“Y me dije, aquí en Calceta, La Sin Par, yo hago radio patio, y seguí transmitiendo. Lo de bella es porque me descalificaron, me decían fea, patucha. Y como tengo una autoestima alta, me presento como Katty la Bella”, dice con una sonrisa.

“No soy periodista, soy comunicadora. Yo reclamo y les digo la plena a las autoridades. Y el alcalde responde porque manda a atender los problemas, igual sucede con otras autoridades. La gente me prefiere más que a las dos radios locales porque no tengo pelos en la lengua”, afirma la mujer.

Carlos Bravo, director de radio Politécnica, dice que las emisoras deben contrastar una noticia, lo que no sucede en las redes sociales. En el caso de Katty, “ella tiene su credibilidad porque es conocida en el medio; ella más va a lo social y nosotros vamos al campo, y allá no hay internet y las personas mayores tampoco acceden a redes”.

Reconoce que radio Patio está generando comentarios y que a la protagonista los reporteros la han acogido “como una compañera más”. Incluso él compartió una transmisión en la bajada de las balsas, evento de las fiestas octubrinas. (I)