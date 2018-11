Atacante de California escribió sobre sus problemas mentales en redes sociales

California -

El autor de la masacre en un bar de California había escrito sobre sus problemas mentales en las redes sociales, informó este viernes una fuente policial.

Ian David Long, quien mató a 13 personas y murió también, tenía cuentas de Facebook e Instagram y compartió allí sus problemas psicológicos y se preguntaba si la gente creía que estaba cuerdo, dijo una fuente que no reveló su identidad.

Los investigadores no han dado un motivo del tiroteo ni especificado si la enfermedad mental tuvo algo que ver. La fuente dijo que los detectives consideran la posibilidad de que el agresor creía que una ex novia estaba en el bar, el Borderline Bar and Grill, en un suburbio de Los Ángeles.

Poco antes, el presidente Donald Trump afirmó que el autor de la masacre actuó debido a una enfermedad mental.

Long era un “cachorro muy enfermo” que “tenía muchos problemas”, dijo Trump a reporteros.

Long, quien abrió fuego contra un bar de música country en Thousand Oaks el miércoles, fue revisado por un psicólogo en abril, quien se preocupó de que el veterano de la Marina tuviera algún trastorno de estrés postraumático.

En sus declaraciones, Trump hizo alarde de sus esfuerzos para financiar la atención médica a veteranos con trastornos de estrés postraumático, sin embargo se negó a responder preguntas sobre si el país necesita controles de arma más estrictos.

Trump comulga con el poderoso grupo a favor de las armas, la Asociación Nacional del Rifle, y se ha resistido a las peticiones para que se tomen medidas más severas contra la posesión de armas de fuego. (I)