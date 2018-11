Madre de víctima de tiroteo en California pide más control de armas que oraciones

Washington -

La madre de un joven que sobrevivió a la masacre del año pasado en Las Vegas, solo para ser asesinado por otro atacante en un bar de California esta semana, realizó una apasionada petición por un mayor control de armas en Estados Unidos.

En un video que se hizo viral en internet, una desesperada Susan Schmidt-Orfanos rechazó los llamados habituales de los políticos por "pensamientos y oraciones" luego del tiroteo en Thousand Oaks, California, que acabó con la vida de su hijo y otras 11 personas.

"Mi hijo estuvo en Las Vegas con uno de sus amigos y regresó a casa. No volvió a casa anoche", dijo Schmidt-Orfanos, cuyo hijo Telemachus era un veterano de la Marina de 27 años.

"No quiero oraciones, no quiero pensamientos, quiero control de armas y espero por Dios que nadie más me envíe oraciones. Quiero control de armas. No... más... armas", dijo a ABC7 news.

"Quiero que esos bastardos en el Congreso... necesitan aprobar el control de armas de forma que nadie más tenga a un hijo que no regrese a casa", agregó con la voz temblorosa de dolor e ira.

El hombre que atacó a los asistentes al Borderline Bar and Grill el miércoles en la noche fue identificado como un veterano marine estadounidense que sirvió en Afganistán y que solía manejar ametralladoras, Ian David Long, de 28 años.

La policía lo entrevistó en su casa a principios del año después de un episodio de comportamiento perturbado que podría deberse a trastorno por estrés postraumático, según se les dijo a las autoridades.

Long, que traía una pistola con un cargador ilegal de mayor capacidad, baleó a un guardia de seguridad afuera del bar y luego entró, disparándole a los empleados y a los clientes, indicaron las autoridades. También utilizó una bomba de humo, dijo un funcionario policial que habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre la pesquisa.

Los sobrevivientes de la masacre -la mayoría jóvenes que habían acudido a la noche universitaria del Borderline, un sitio popular entre los estudiantes de la cercana Universidad Luterana y otras escuelas- aparentemente ya sabían qué hacer, habiendo crecido en una época de simulacros en caso de un ataque a balazos y de tiroteos letales que ocurren con aterradora frecuencia.

Muchos de los aproximadamente 150 clientes en el Borderline se arrojaron debajo de las meses, corrieron hacia las salidas, rompieron ventanas para escapar o se escondieron en el ático y los baños, dijeron las autoridades y testigos.

"Desafortunadamente nuestros jóvenes, la gente en los clubes nocturnos, han aprendido que esto puede ocurrir, y piensan en ello", afirmó el jefe policiallocal, Geoff Dean. "Afortunadamente el hecho de que hayan huido con tanta rapidez ayudó a salvar muchas vidas".

Matt Wennerstrom dijo que instintivamente jaló a la gente detrás de una mesa de billar, y él y sus amigos protegieron a las mujeres con su cuerpo tras escuchar los balazos. Cuando el hombre hizo una pausa para recargar su arma, señaló Wennerstrom, él y otros destrozaron los cristales con los bancos y ayudaron a unas 30 personas a escapar. Escuchó otra andanada de disparos una vez que ya estaba a salvo afuera.

"Todo lo que quería hacer era sacar a la mayor cantidad de gente posible de allí", declaró a la televisora KABC-TV. "Si muero sé a dónde iré, así que no estaba preocupado".

El gobernador demócrata electo Gavin Newson, en su primera presentación pública desde que ganó los comicios el martes, lamentó la violencia que ha vuelto a California.

"Es una cultura de las armas de fuego", afirmó. "¿No puedes ir a un bar o a un club nocturno? ¿No puedes ir a la iglesia o a la sinagoga? Es demente, es la única forma de describirlo. La normalización, es la única manera en que puedo describirlo. Se ha vuelto algo normal". (I)