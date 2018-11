La falta de 91 votos aplaza destitución de la asambleísta Sofía Espín

Quito -

Ante la falta de 91 votos para aprobar la destitución de la legisladora Sofía Espín (RC), la Asamblea Nacional dio paso la noche de este jueves a una inesperada moción planteada desde Alianza PAIS (AP), que da más tiempo para que la acusada presente pruebas y luego el Pleno vuelva a tramitar el tema.

La moción planteada por María José Carrión (AP) fue aprobada con 85 votos y se presentó luego de que la legisladora Espín mocionó la aprobación del informe de la Comisión Multipartidista que cerró la investigación y recomendó su destitución por incompatibilidad de funciones al visitar a la exagente de Inteligencia, Jéssica Falcón, implicada en el secuestro del político Fernando Balda, donde se involucra al exmandatario, Rafael Correa.

La sesión que se instaló a las 17:00 se inició con la aprobación de una moción planteada por el legislador Fernando Flores (CREO), en la que se determinó que para destituir a un legislador se necesitan 91 votos.

Luego de la lectura del informe de la Comisión Multipartidista, Espín, quien aclaró que no le dieron derecho a defenderse y no le permitieron presentar más pruebas, planteó que se mande a votar, pues la bancada RC, luego de los cabildeos políticos, estaba segura de que no había los 91 votos para destituir a la legisladora.

Cuando habían transcurrido más de tres horas de debates, tomó la palabra Carrión y planteó una moción previa para que se permita a la legisladora Espín, en un plazo de 24 horas, presentar las pruebas, que serán distribuidas a los bloques; y que luego en un plazo de 72 horas se vuelva a convocar al Pleno para resolver.

Esa decisión fue cuestionada por el legislador Pabel Muñoz (RC), quien aseguró que al no haber los votos para destituir a su coidearia y bajo una argucia se reabre el proceso, lo cual no está reglado, lo cual, dijo, viola todo procedimiento, porque estaba planteada una moción para votación.

Luis Fernando Torres (PSC) defendió la moción previa para que la procesada no diga después que se violó su derecho a la defensa; aunque admitió que faltaban al menos cinco votos para la destitución.

En tanto, Norma Vallejo, por un quebranto en su salud, pidió aplazar el trámite del informe sobre su destitución. (I)