Jaime Nebot pide a Jimmy Jairala las auditorías realizadas por Contraloría a la Prefectura del Guayas

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, remitió al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, las auditorías que desde el año 1998 ha realizado la Contraloría General del Estado a la Fundación Malecón 2000; aseguró que el ente de control no le ha realizado ninguna observación a la entidad municipal.

Esto se da como respuesta a un comentario que hizo el prefecto durante una reciente entrevista radial, en la que puso en duda el manejo de las fundaciones municipales. "Es necesario conocer como están funcionando las fundaciones", indicó Jairala, quien agregó que de llegar a la Alcaldía les realizaría una auditoría.

Por su parte Nebot indicó que así como él entregó las auditorías realizadas a la Fundación Malecón 2000, el prefecto entregue las auditorías efectuadas por la Contraloría a la Prefectura del Guayas durante sus años de gestión.

La Contraloría ha realizado 82 informes aprobados entre el 2007 y 2018 a la Prefectura. De estos documentos, 36 tienen indicios de responsabilidad penal en la actual gestión.

En agosto pasado Aquiles Rigaíl, entonces presidente subrogante del Consejo de la Judicatura (CJ) de transición, pidió información al fiscal del Guayas, Edmundo Briones, por las denuncias archivadas contra Jairala; el prefecto del Guayas calificó de 'injerencia en la administración de justicia' el pedido que hizo vocal del CJ. "Todas las causas fueron archivadas porque se comprobó que no hubo delito (...) son cosas juzgadas", aseguró Jairala.

Sin embargo la también vocal de CJ Zobeida Aragundi aseguró que nunca hubo un proceso penal y consideró justo conocer las razones por las que se archivaron pre-procesalmente los informes de Contraloría, sin siquiera iniciar la etapa de investigación.

Ante las acusaciones del candidato Jimmy Jairala le he enviado este oficio. Apreciaré que actúe con la misma transparencia y me remita las auditorías efectuadas por la Contraloría General del Estado a la Prefectura del Guayas durante sus años de gestión. pic.twitter.com/31FnatS8Cn — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) 8 de noviembre de 2018

Por otra parte, el alcalde le pidió a Jairala 'no mentir', esto en referencia a un supuesto contrato entre el Municipio y la empresa Ximah Digital. "La estoy adjuntando certificación Municipal del día de hoy en el sentido que '(...) la compañía Ximah Digital no ha tenido, no tiene, por ningún concepto ni monto, contratos con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil'". El certificado está firmado por Luis Endara, subprocurador síndico municipal de Contratación Pública.

En día pasados la directora nacional de Centro Democrático (CD), Nathaly Toledo, aseguró en un comunicado la existencia del supuesto contrato, aunque no mostró documentos para respaldar su afirmación. Ante esto el presidente provincial de Guayas del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, dijo que esas expresiones carecían de fundamento. (I)