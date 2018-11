Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, rechaza el llamado a juicio

Con una crítica a la jueza por lo que calificó como presión de carácter político, el principal defensor del exmandatario Rafael Correa, rechazó el llamado a juicio.

Caupolicán Ochoa señaló que no se han tomado en cuenta las siete horas de alegatos que presentó en audiencia.

"En una larga, tediosa, desordenada, absolutamente empírica y artesanal resolución, lo que se ha hecho es recapitular supuestamente los elementos de convicción (...). Tengo la sensación de que las siete horas que hablé en la audiencia anterior la señora jueza (Daniella Camacho) no me escuchó y parecería que no tuvo conocimiento de lo que nosotros aportamos", dijo Caupolicán Ochoa.

Ochoa dijo que no le sorprendía la resolución judicial por la cual Correa, el exsecretario de la Senain, Pablo Romero; y los dos exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón fueron llamados a juicio por el plagio al político Fernando Balda en Colombia en 2012.

Tras el fallo judicial, el perjudicado Fernando Balda dijo que buscará extraditar al exmandatario Correa porque no se puede celebrar el hecho de que "este día Ecuador entero comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un Presidente de la República". (I)