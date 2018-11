Donald Trump despide al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions

Washington -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en un tuit la salida de su gobierno del fiscal general, Jeff Sessions, un despido que podría tener consecuencias en la delicada investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

Sessions dijo que dimitió a solicitud del presidente. "A petición suya, presento mi renuncia", escribió en una carta dirigida a Trump.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018