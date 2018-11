Robo en hospital Isidro Ayora de Loja

Loja -

Un misterioso robo ocurrió dentro de las instalaciones del hospital Isidro Ayora de esta ciudad. El hecho se habría dado durante el transcurso del último feriado, pero fue reportado por las autoridades de la casa de salud recién este lunes, según se informó vía redes sociales.

Según el comandante de policía, Germán Cevallos, el robo fue denunciado este lunes, por lo que no habría un delito flagrante.

La noche de este lunes, la asambleísta Jeannine Cruz Vaca realizó un recorrido por las oficinas del hospital en donde se habría dado el robo, "sé que en este año es el tercer robo. Es lamentable. Cuál ha sido la reacción de las autoridades del centro de salud para poder dar con los responsables. No es posible que se cuide a los médicos o trabajadores para poder pagar. Es responsabilidad desde la cabeza principal de este centro de salud". dijo.

En redes sociales se detalló que el robo ascendería a cien mil dólares y se habría dado la sustracción de equipos especialmente del área de Endocrinología.

Según el gerente de la institución, Byron Guerrero, no se podría establecer cuándo se dio el robo, "las investigaciones lo determinarán. Aclaro que no son equipos, son accesorios de un equipo, entonces desde ahí la noticia ya está un poco tergiversada. La red de salud ya ha sido activada y hay un plan de contingencia", dijo y la ciudadanía no tendrá que esperar para realizarse exámenes de endoscopía y colonoscopías.

Reconoce que el año anterior ya hubo un robo similar, pero se presentaron las respectivas denuncias y se está a la espera de los resultados de las investigaciones.

En las próximas horas se dará un pronunciamiento oficial de parte de las autoridades del Ministerio de Salud de Loja. (I)