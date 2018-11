Leopoldo Polo Baquerizo: ‘Sería un privilegio para el país que Nebot sea presidente’

“Usted tiene la culpa de que me haya metido en política”, le ha dicho el concejal y presentador de televisión Leopoldo Polo Baquerizo al alcalde Jaime Nebot en varias ocasiones, asegura él. Esto porque en 1997 esperaba que Nebot se candidatice a la Presidencia. “Yo iba a votar por él”. Como esto no ocurrió, Baquerizo aceptó ser aspirante a diputado en 1998 por la extinta Democracia Popular, cuya ‘carta’ presidencial fue Jamil Mahuad. Y ganó: fue el más votado del país. En ese Congreso fue colega de Nebot, quien llegó por el PSC. Cuatro años después, Baquerizo se sumó al Concejo municipal que ya lideraba Nebot desde el 2000. Tras la consulta popular que echó abajo la reelección indefinida, no podrá ser candidato.

¿Por qué decidió incursionar en la política?

A mí me buscaron por muchos años, pero siempre me negué. Tenía padre y ancestros políticos, pero nunca me gustó... Lo mío fue de un momento a otro. Ya me había negado, las inscripciones estaban por cerrarse, pero me visitaron en la casa dos interlocutores de su parte... Jueves a las 17:00 acepté. El sábado di una rueda de prensa en la que me puse a llorar. El domingo se inscribieron las candidaturas. El partido me convenció porque Mahuad hablaba de humanismo y su capacidad fue probada en sus administraciones municipales... Y mi condición fue que yo votaría según mi conciencia... A los dos meses me sacaron del bloque... Fue una buena experiencia, y me sirvió para taparle la boca a los que dijeron que sería un borrego.

Se critica que las figuras de pantalla sean políticos...

A mí me echan la culpa de eso; perdón, pero el derecho de elegir y ser elegido no es patrimonio de abogados o economistas...

Ya tiene 16 años como concejal. ¿Qué proyectos destaca de su labor?

Para mí, el Centro Gerontológico.

¿Para los abuelitos y las abuelitas?

Lógico. Y nos quedó chico. También, el apoyo al mundo del arte... Es imposible acordarse de todo. Uno que ya está encaminado, ya está el sitio, es un centro fisioterapéutico... Llevará el nombre de mi padre.

¿Ve a Nebot como candidato presidencial?

Si lo vi en 1997, cómo no lo voy a ver ahora. Sería un privilegio para el país. Vea su administración: más del 85% para la inversión en obras; y el resto en gasto corriente.

¿Será candidato a alguna otra cosa o ya terminó su vida política?

No lo sé. Si le digo algo será mentirle. Me daré unos años sabáticos. A mí la política no me quita el sueño.

¿Hará campaña por Cynthia Viteri?

Ella es excelente candidata. ¿Qué haré yo? Eso lo veremos en un momento. (I)