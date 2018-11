Joven señaló por maltrato a un tío, en el Guasmo sur

Una joven de 15 años ayer llegó a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía cojeando y con heridas y hematomas en los brazos y piernas, luego de que según ella su tío-padrastro le haló el cabello, le pegó, la pateó y la azotó con una manguera de agua.

La agresión se habría suscitado a las 08:00 de ayer en la cooperativa Proletarios con tierra, en el Guasmo sur.

La joven llegó acompañada de una prima, quien contó que la menor de edad llegó a dormir a su casa a pocas cuadras de donde reside con su mamá y su tío-padrastro.

“Ella llegó como a las 8 de la noche del viernes, y como solo le habían dado permiso hasta las 7, mejor se quedó en mi casa para evitar problemas, pero hoy que fue casi la matan a golpe”, lamentó la prima.

La afectada contó que no es la primera vez que su tío-padrastro la agrede hasta causarle lesiones graves.

“Ya no sé a quién acudir, no quiero que la situación se repita, mis primos me dijeron que denuncie porque después hasta me puede llegar a matar si me dejo maltratar tan fuerte”, lamentó la joven luego de salir de la revisión médico legista.

Familiares de la adolescente contaron que el agresor, apenas murió su hermano, padre de la afectada, se unió a la madre de esta, o sea su cuñada, y siempre maltrata a sus sobrinos. Buscan ayuda de autoridades. (I)