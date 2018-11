La despenalización del aborto vuelve al debate en Ecuador

Quito -

La despenalización del aborto por violación centra el debate en la Comisión de Justicia de la Asamblea, que a fines de noviembre presentará el informe para el pleno que sugerirá cambiar artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La comisión recibió a varios representantes de organizaciones que presentaron sus observaciones a favor y en contra de la despenalización.

En la comisión hay desacuerdos en la redacción del articulado, por lo que la presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga (antes AP), sugirió dejar abierto el texto para que sea el pleno el que defina. Dijo que su bloque estaría a favor del aborto en casos de violación, y que se debe trabajar en conjunto con la mesa de Salud sobre la no revictimización de la mujer que haya sido violada.

El socialcristiano Luis Fernando Torres anticipó que no estampará su firma en el informe, pues en la legislación penal ecuatoriana ya está regulado el tema del aborto. Por lo tanto, modificarlo no le parece procedente, más aún cuando “una gran mayoría de ecuatorianos está por el derecho a la vida, consecuentemente una reforma inspirada a nivel internacional para ampliar las posibilidades del aborto en el país, en este momento, no es procedente”, afirmó.

Desde CREO, Lourdes Cuesta advirtió que en este tema prevalecerá una posición personal antes que una de bloque, y con ello se evitará una ruptura de la bancada; aunque anticipó que está a favor de la vida desde la concepción.

Nidia Pesántez, de ONU Mujeres, comentó a la comisión que las organizaciones de Derechos Humanos internacionales recomiendan a Ecuador la despenalización del aborto por casos de violación o por casos de mal formación grave del feto, y que la Asamblea Nacional debe debatir hasta qué tiempo se permite el aborto por violación con base en los nuevos descubrimientos científicos, la salud de la madre y los estándares internacionales de Derechos Humanos.

En México, precisó, la despenalización está permitida hasta las doce semanas y basta con el testimonio de las mujeres; y si es que luego se prueba que la mujer mintió hay una punición por faltar a la Ley. (I)

Reformas

Código Penal

Uso de cannabis

La comisión debate una reforma para despenalizar el uso del cannabis con fines terapéuticos.

Rebaja de penas

Hay una reforma para rebajar las penas a los delitos contra la pobreza, donde se diferencian las penas cuando el robo es bajo amenaza, fuerza, lesiones o muerte.