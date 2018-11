Reactivación del TIC con EE.UU. mueve a privados

La anunciada reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos (TIC por sus siglas en inglés), después de 28 años de ser creado y de 9 de haber tenido su última y única reunión, moviliza al sector privado a planear sus estrategias.

Esto, después de que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunciara días atrás dos reuniones en Washington el 14 y 15 de este mes. Este espacio constituye un foro de diálogo entre ambos países en materia de comercio, inversiones y cooperación.

Tras el anuncio, la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio de Guayaquil (Amcham) creó un comité de reactivación del TIC, presidido por el exministro de Comercio Juan Carlos Cassinelli, quien señaló ayer que la próxima semana esperan reunirse con Campana para delinear las estrategias e ir a Washington.

Señaló que la reunión del miércoles 14 será entre empresarios privados de ambos países y la del jueves 15, exclusiva entre los del sector público, y aclaró que estos últimos serán quienes lleven la rectoría. Uno de los temas que tratarán los privados sería la revisión de las preferencias arancelarias.

Al ser consultado por este Diario sobre por qué cuando fue ministro en el gobierno de Rafael Correa no hubo avances para un acuerdo comercial con Estados Unidos, manifestó que hubo “un error en el antes”.

Justificó que como ministro estuvo tres veces en Estados Unidos con la intención de reanudar temas comerciales.

“No es que no se quiso reanudar por lo menos en lo que fue mi gestión. El tema de los Estados Unidos, siempre lo dije en mi gestión, era determinante...”, sostuvo Cassinelli, quien aseguró que no tuvo presiones para no continuar impulsando temas con ese país.

“Actué con libertad absoluta y efectivamente tuvimos una muy fluida relación con los Estados Unidos”, dijo Cassinelli, quien prefirió no hablar de la actual situación política. (I)

Estrategia privada

Consejo de comercio

Sector productivo

La propuesta de Amcham es concretar un solo bloque entre organismos privados como el Comité Empresarial, Corpei, las cámaras de Comercio y otros.