Canadá: Madre se reunió con su hijo secuestrado hace 31 años

Toronto -

La madre de un niño secuestrado en 1987 dijo este lunes que se sorprendió al enterarse que lo habían hallado y quedó sobrecogida de emoción al poder reunirse con él 31 años después.

Lyneth Mann-Lewis, que la semana pasada se enteró que las autoridades habían encontrado a su hijo en Connecticut, declaró en una conferencia de prensa en Toronto que, cuando se reunieron, “lo agarré, y le apreté su cabeza y quería sentir que era real. Lo toqué y dije: ‘Oh Dios mío, mi bebé’”.

Jermaine Mann, ahora de 33 años, le respondió diciendo: “’Mami, tienes mis ojos’ y él me abrazó, y me besó, y estuvimos así largo rato”, agregó la madre.

Dijo que había pasado muchos días muy difíciles a lo largo de los 31 años. Abordó un vuelo el jueves pasado poco después de enterarse que lo habían encontrado.

“Las palabras ‘su hijo está vivo, lo encontramos’, eso es impresionante”, afirmó. “Por fin terminó la preocupación constante”.

This is how Lyneth Mann-Lewis reacted when she saw her son 31 years after he was allegedly abducted by his father. #cbcto pic.twitter.com/GK3YBc7WMU

— CBC Toronto (@CBCToronto) 30 de octubre de 2018