Donald Trump culpa a los medios de generar "división y odio" en Estados Unidos

Washington -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó una vez más a los medios de comunicación de generar "división y odio" en el país, tras un fin de semana de luto por el ataque perpetrado por un hombre contra una sinagoga en Pittsburgh que provocó la muerte de once personas.

"Las Fake News (noticias falsas) están haciendo todo lo que está en su poder para culpar a los Republicanos, a los Conservadores y a mí por la división y el odio que ha existido desde hace mucho tiempo en nuestro país", dijo Trump en Twitter.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2018