Amaneció colgado luego de discutir con su pareja

De afuera de la vivienda, los curiosos alcanzaban a ver ayer una silueta que correspondía a su vecino Leonardo Martillo, de 21 años, quien colgaba sin vida dentro de una casa de la cooperativa 12 de Septiembre, en el Guasmo sur.

Leonardo habría tomado una sábana para ahorcarse en el departamento que alquilaba desde hace pocos meses y que ocupaba con su pareja, con quien tenía una hija de 2 años.

El suicidio se habría registrado la madrugada de ayer y fue la conviviente la que encontró el cadáver a las 07:30, cuando volvió a casa tras ausentarse en la noche porque había discutido con Leonardo.

Según las autoridades, a él lo vieron por última vez a las 23:00 del viernes cuando la mujer con su hija en brazos salió del departamento y se refugió donde la dueña del inmueble, en la planta baja de la casa.

“Él me estaba debiendo de la casa, le dije que me diera poco a poco, y él me dijo que hoy me conseguía la mitad aunque sea”, contó Elizabeth Salguero, la casera de la pareja.

Agregó que Leonardo habría llegado son síntomas de haber bebido alcohol y que luego se percató de que discutía con su pareja. “Me puse molesta porque gritaban y lanzaban las cosas de un lado al otro, estaban en crisis (...). La chica bajó con la bebé y yo le dije ‘mija, no suba’, porque como está medio tomado le vaya a hacer algo más”, manifestó Salguero.

La pareja de Leonardo y la hija de ambos pasaron la noche en casa de la dueña del inmueble, pero como se levantaron temprano y la niña quería ver televisión subieron al departamento.

Arriba habrían encontrado la puerta abierta. Ahí vieron el cuerpo colgado.

Fue entonces cuando se escucharon los gritos de la mujer, contaron vecinos. Un ahijado de Salguero quiso bajarlo pensando que aún tenía signos vitales, pero Leonardo llevaba varias horas muerto.

Al sitio llegaron agentes de Criminalística y de la Unidad de Muertes Violentas para levantar evidencias y confirmar que se trató de un suicidio.

El cuerpo del joven fue retirado del inmueble en medio del dolor de los familiares.(I)