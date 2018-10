Invitados no asisten a cumpleaños de un niño, pero desconocidos se solidarizan con él

La imagen de un niño solo en una mesa con varias pizzas ha conmovido a muchos en internet. Teddy, un niño de 6 años de Tucson, Arizona, en, Estados Unidos, no tuvo compañía durante su celebración de cumpleaños el domingo pasado.

Su familia indicó que enviaron 32 invitaciones, a compañeros de su escuela y a sus padres, pero que nadie asistió a la reunión. La madre del niño, Sil Mazzini, señala que varios sí avisaron que no podrían ir, pero que no pensó que la ausencia sería total.

Las fotos del niño se difundieron en redes sociales, gracias a un reportero de la localidad, y muchas personas se solidarizaron con él enviándole mensajes de cumpleaños, e incluso, algunos pidieron una dirección para hacerle llegar tarjetas y presentes.

Teddy can get The Mala from @VeneziasPizza and join 7,000 of his closest friends this Friday. Come on out Teddy! #UpRising https://t.co/mNpcwfNOcy

— (x)-Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 22 de octubre de 2018