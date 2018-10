La fuerza de un huracán borró del mapa una isla de Hawai

El huracán Walaka, que azotó el remoto atolón French Frigate Shoals, el más grande de Hawai, eliminó del mapa uno de sus pequeños islotes deshabitados, la isla del Este.

Los científicos lo comprobaron mediante fotos tomadas vía satélite y que fueron publicadas por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS). La isla del Este tenía un gran valor ecológico, ya que era un santuario natural donde desovan las tortugas marinas verdes de Hawai y donde cría la foca monje, ambas especies en peligro de extinción.

El huracán Walaka ha sido el ciclón tropical más fuerte generado en el Pacífico desde 2006. Llegó a alcanzar la categoría 5, con un registro de vientos por encima de los 250 kilómetros por hora. Sus devastadores efectos ya se preveían antes de su llegada, por lo que un equipo de científicos que se encontraban estudiando la zona fue evacuado antes de su llegada, salvándose del desastre que estaba por llegar.

Las imágenes de satélite superaron cualquier sospecha que se pudiese tener sobre las consecuencias de la catástrofe sobre la isla; aunque, según advertían hace unos días científicos de la NOAA y el FWS, sería necesario acudir hasta allí para confirmar que toda la superficie de la isla se encuentra sumergida.

