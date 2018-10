De robos en patios y balcones, Posorja pasó a un triple crimen

“Fue la ley del pueblo”, deduce José Ramírez, de 40 años, pescador nativo de Posorja, refiriéndose a la brutal reacción de habitantes contra dos hombres y una mujer detenidos por el robo de $ 230 y dos teléfonos.

Era martes 16 cuando una turba que identificó a los sujetos como robaniños doblegó la resistencia de 26 policías y sacó a los individuos del retén para golpearlos hasta causarles la muerte, en un triple crimen por el cual la Fiscalía ya procesa a ocho ciudadanos y busca a otros identificados a través de los videos de la criminal golpiza.

Prácticamente sin casos de muertes violentas y siendo el robo de prendas dejadas en cordeles el delito común –según la Policía–, Posorja pasó al linchamiento de tres personas.

Un día después de los acontecimientos, y sentado en la vereda opuesta al retén que fue apredreado, incendiado y saqueado, Ramírez menciona que no tienen apoyo de la Justicia y que en su pueblo “uno antes se quedaba dormido en la calle y amanecía con su buen reloj”.

Claudio Chalén, quien junto con otros posorjeños están afuera de la unidad policial expectantes de conocer consecuencias del linchamiento, señala indignado que ahora hay casos de escopolaminados, de robos en viviendas, consumo de drogas, de sujetos capturados con evidencia que supuestamente a los quince días están otra vez merodeando Posorja. Pide a la prensa que no satanice a una comunidad que ha palpado, refiere, la impunidad.

Diego Castro, jefe de Policía en esta parroquia de 27.000 habitantes, situada a 110 km de Guayaquil y a 20 km del cantón Playas, dice que el delito común es el robo a domicilios, pero aclara que así clasifican a la sustracción de prendas dejadas en cordeles, que es de lo que más reportes tienen, y menciona que el mes pasado tuvieron tres casos y en octubre, cuatro.

Mileny Rodríguez, habitante del barrio Las Mercedes, asegura que su papá recuperó los zapatos que desaparecieron de su patio luego de pagarle $ 5 a la señora que supuestamente se los había comprado al ladrón.

Un vecino agrega que era de madrugada, unos sujetos pusieron una escalera para trepar al balcón de una casa, pero él al hacer bulla motivó su huida.

En Posorja, la vigilancia está a cargo de 18 uniformados, pero la cifra está en revisión luego de los incidentes.

La tarde del martes, con refuerzos llegados de Playas y El Morro, 26 uniformados le hicieron frente a una turba de 2.500 personas que exigía la entrega de los tres detenidos.

Afrontando una lluvia de piedras y de más de 30 bombas molotov que generaron llamas que consumieron cinco motocicletas policiales, el taxi en el que se movilizaban los sujetos y enseres del retén, la barrera fue disuelta cuando alguien lanzó un balde de gasolina a los gendarmes, y fue el fin de una resistencia de cuatro horas.

“Esta gente no nos atacó a nosotros. Me da a pensar que la Policía cumple su trabajo, pero que (los posorjeños) no confían en el sistema judicial”, dice el jefe de Policía de Posorja, con rango de mayor y con siete meses en este puerto de gran proyección económica.

Sin retén policial, los gendarmes se han acomodado en la Casa del Adulto Mayor, cedida por la junta parroquial. (I)

