Unas 700.000 personas no han renovado su cédula de identidad en doce años en Ecuador

Quito -

El Registro Civil ha identificado unas 700.000 personas que, en más de doce años, no han renovado su documento de identidad. Este número abarca a extranjeros de condición migratoria ilegal y a personas con doble registro de identidad.

"Las distintas autoridades que han estado en el CNE (Consejo Nacional Electoral) ha tomado la decisión de incluir a este grupo en el padrón electoral (...) nuestro punto de vista ha sido de que eso no es pertinente hacerlo porque es un grupo sensible del cual nosotros no hemos podido verificar su información", indicó el director subrogante del Registro, Claudio Prieto, al defender la labor del organismo.

Afirmó que lo principal ha sido su renovación informática que consolidó una base de datos que, a su vez, permitió identificar muchas irregularidades.

Dijo que se ha anulado más de 125.000 registros duplicados de identidad que antes no era posible hacerlo.

Explicó que el registro de personas es el listado de ecuatorianos dentro y fuera del país y extranjeros residentes de manera legal, que se actualiza continuamente debido a fallecimientos o cambios de condición de ciudadanía y es informado diariamente al CNE, previo al corte del padrón electoral.

A partir de esa información se hace el registro electoral que Prieto lo denominó "lista de invitados" para el sufragio, pero los habilitados para votar los define el organismo electoral.

Prieto dijo que los nacimientos son 330.000 al año (1.250 por día), además que hay 60.000 defunciones al año (220 diarias). Adicionalmente hay 3'000.000 de personas anualmente o 10.000 diarias que obtienen sus cédulas por primera vez o la renuevan.

El funcionario dijo que aproximadamente 5.000 personas fallecen al mes y se establece un periodo de corte del padrón electoral "muy anticipado" a las elecciones. Por ello mientras mayor sea ese espacio, mayor es la cantidad de fallecidos que van a aparecer en el registro electoral y en el padrón electoral.

Dijo que está previsto que el 5 de noviembre se haga el corte electoral y hasta el 24 de marzo se prevé que aproximadamente 25.000 personas fallezcan, "y obviamente van a aparecer en los listados de los votantes, motivamos a la entidad electoral para que reduzca ese tiempo... el CNE -justo el día anterior a las elecciones- va a saber cuántas personas y qué personas han fallecido, (...) se puede hacer un control efectivo de ese tema...".

Sobre información de defunciones recopiladas por el CNE en funerarias, de 913 casos reportados, a decir del Registro Civil, un 90 % no corresponde a información de la persona fallecida y el 10 % es información incompleta.

De los 70.000 casos eliminados del padrón electoral, Prieto mencionó que unos 51.000 corresponden a extranjeros quienes portaban cédulas no validas por expiración. "En su momento, el CNE los incluyó y ahora no los está incluyendo, pero es una decisión del CNE...".

Los 21.000 restantes corresponden a procesos de actualización y depuración continuos.

Prieto dijo que hay más de 30.000 extranjeros temporales ceduladas (visa de hasta dos años), 5.000 de los cuales tiene estatus de refugiado.

Respecto a extranjeros que se hacen pasar como ecuatorianos o se hacían pasar como ecuatorianos dijo que ecuatorianos declaraban que nacieron en el país obteniendo los documentos. Por ello se implementó un mecanismo de cruce de información y verificación con dependencias colombianas. (I)