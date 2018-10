Ya son más de 3 mil los migrantes en la caravana hacia Estados Unidos

Guatemala -

La caravana que partió con 160 migrantes el pasado sábado desde Honduras, ya suma más de 3.000 personas a su paso por Ciudad de Guatemala y se dirige rumbo a la frontera con México.

Mauro Verzzeletti, el sacerdote a cargo de la Casa del Migrante de la capital guatemalteca, dijo que tres millares de personas pasaron la noche en los tres albergues habilitados en la ciudad.

"Esta mañana, a las 4, emprendieron de nuevo el viaje y están llegando más", agregó.

Los hondureños tienen previsto seguir a pie o con aventones de conductores solidarios los 250 km que separan a Ciudad de Guatemala de la fronteriza Tecún Uman, que une a este país con el estado sureño mexicano de Chiapas.

Sin embargo, la travesía se torna dura, en especial para decenas de niños, pues la lluvia no ha mermado en estos últimos días en la región donde pasaran los inmigrantes.

Muchos portan banderas de Honduras y otros empujan los carritos de sus niños pequeños. Yarelin Pineda, madre soltera, originaria de Tegucigalpa, dijo que huyó de su país por la falta de empleo y vivienda. Con su hija de 3 años en brazos, agregó que subsistía con la elaboración de tortillas de maíz y lavando ropa de vecinos.

"Nos vamos a la frontera", dijo también decidido Juan Escobar, de 24 años.

La mayoría de los hondureños que forman parte de la caravana salió de sus casas de forma espontánea, con poco más que la ropa que llevaban puesta y las pocas pertenencias que pudieron arrojar rápidamente en una mochila.

En Guatemala, los residentes les ofrecieron a su paso comida, agua y viajes en camionetas o remolques de camiones.

El éxodo masivo ha provocado la ira del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si este país no impide el flujo de migrantes desde América Central.

"Debo, en los términos más firmes, pedir a México que detenga este avance, y si no logra hacerlo, llamaré a los militares y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!", tuiteó.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018