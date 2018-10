Donald Trump amenaza con cerrar frontera con México por caminata de migrantes

Washington -

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con cerrar la frontera con México a menos que ese país detenga una caravana de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en los países centroamericanos.

Si México no detiene la caravana Estados Unidos usará las fuerzas armadas para “CERRAR NUESTRA FRONTERA SUR”, tuiteó Trump.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018