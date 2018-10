Agro, pesca, comercio y turismo en los 32 puntos del tren playero en Ecuador

Sus campos están produciendo todo el año. De allí sale una importante producción de arroz que se consume diariamente en los hogares ecuatorianos. Ese enfoque agrícola ha hecho que se conozca a Daule como la capital arrocera del Ecuador.

En la zona de influencia de Daule, que reúne unas cuatro juntas de usuarios de cantones aledaños, se estima que 12.000 hectáreas están dedicadas al cultivo de arroz, una cifra que se eleva a 90.000 hectáreas si se considera a todas las comunidades por donde pasa el río que lleva el mismo nombre.

El anuncio del proyecto del tren playero, que partiría de Daule a Manta, ha despertado expectativa en esa jurisdicción debido a que no solo tendrá un componente turístico, sino que involucrará carga.

En la Alcaldía de ese cantón no se saben detalles del proyecto, pero anticipa que “toda buena obra es importante para el desarrollo y la generación de plazas de empleo”.

Daule es uno de los 32 puntos por los que pasará el tren playero anunciado por el Gobierno y que tendría un trazado de 400 km. Su costo demandaría unos $ 1.000 millones.

Julio Carchi, dirigente de la Junta de Usuarios América Loma, que reúne un nutrido grupo de agricultores de Daule, señala que el tren podría servir para que ciertos industriales o comerciantes puedan sacar productos a otros puntos.

Y aunque apenas es un proyecto, el cual se pretende hacer por etapas, en la península de Santa Elena también se tejen aspiraciones.

“Nuestras expectativas sobre que la ruta pase por Chanduy es alta, nosotros tenemos potencialidades turísticas que no las hemos explotado en su totalidad por no estar insertado en una ruta turística oficial, ya que la Ruta del Spondylus inexplicablemente no toma en cuenta a Chanduy, a pesar de tener una hermosa playa”, señala Julio Villón, vocal del Gobierno Parroquial de Chanduy.

Esta parroquia, ubicada en la parte sur de la Península, ha estado enfocada en la actividad pesquera, pero en los últimos años ha intentado posicionarse como un punto turístico, especialmente por allí se encuentra un importante complejo arqueológico, donde aún se siguen realizando hallazgos.

Por ello, Villón señala que el proyecto del tren podría dinamizar la economía del sector, con la creación de puestos de trabajo, con el intercambio comercial y “posicionar a la parroquia por su belleza natural y riqueza ancestral”.

En las comunidades manabitas por las que pasará el trazado hay expectativa, pero también cautela por saber si habrá estaciones en cada punto.

Óscar Piguave, presidente de la Junta Parroquial de Puerto Cayo, dice que esperan ser incorporados en los estudios para que esta parroquia turística se desarrolle más.

Carlos Chancay, presidente de la Junta Parroquial de Machalilla, Puerto López, cree que el proyecto debe ser socializado en las comunidades para ver el alcance y beneficio para estas.

Junto a Machalilla se encuentra la playa de Los Frailes, un balneario prístino que está dentro del área protegida del Parque Nacional.

Dirigentes de sectores hoteleros y conservacionistas esperan conocer del Estado si es que el trazado del tren incluirá precisamente el área de Los Frailes. Unos creen que no se debe alterar el entorno.

26 ,eses tomaría el desarrollo de la primera etapa del tren playero, que va de Daule a Posorja.

100 kilómetros comprende el trazado de la primera etapa que enlazará Daule con la parroquia Posorja, de Guayaquil.

Esperamos que permita dinamizar la economía del sector, con la creación de puestos de trabajo, el intercambio comercial y posicionar a nuestra parroquia turística”.

Julio Villón,

vocal de Junta Parroquial de Chanduy (Santa Elena)

