Petroecuador compra biocombustible para la Ecopaís

Preocupación hay entre los ingenios y destilerías que producen el etanol (combustible originado de caña de azúcar) que el Gobierno usa para adicionar a la gasolina ecopaís dentro del Plan Nacional de Biocombustible iniciado en el 2010.

Este proceso arrancó con una cobertura del 2% de las gasolineras con un plan piloto en Guayaquil; ahora alcanza el 49% de las estaciones de servicio a nivel nacional, excepto la región Sierra.

La mezcla de la gasolina ecopaís contiene 48% de nafta de alto octano, 47% de nafta de bajo octano y 5% de etanol.

Gustavo Heinert, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alcohol del Ecuador (Apale), señaló que la incertidumbre radica en que en este mes y noviembre vencen los últimos contratos firmados con Petroecuador, dentro del último acuerdo de inversión suscrito con el Régimen el 22 de mayo de 2017 con vigencia para 15 años; pero hasta el momento no hay señales de una renovación.

“A pesar de que los contratos de inversión duran 15 años, Petroecuador hace contratos de abastecimiento del etanol cada año y medio aproximadamente”, explicó Heinert.

Desde el 2012 se han firmado cinco contratos con Petroecuador para el abastecimiento de alrededor de 366 millones de litros de etanol para la ecopaís.

Esto impactaría a cerca de 1.500 productores artesanales de alcohol que venden a la industria alcoholera. Para este año y el próximo, según cifras de Apale, la industria nacional proyecta comprarles el 3% del volumen contractual (144 millones de litros) que representa alrededor de 4,3 millones de litros de alcohol artesanal.

Dentro de este plan están el ingenio San Carlos con la destilería Soderal; Valdez con Codana; y Coazucar con Producargo. En el caso de Valdez y Codana, donde hasta la mañana del jueves se despachaba el alcohol con normalidad, han invertido $ 35 millones y $ 11 millones, respectivamente.

San Carlos y Soderal han invertido $ 141,6 millones en conjunto; mientras que Coazucar y Producargo, $ 62,8 millones.

Preocupado, Heinert señaló que existen aún $ 457 millones más por invertir dentro del plan establecido. Parte de esa inversión la realizaría Kruger Corp con $ 360 millones; pero están a la expectativa de un pronunciamiento del Gobierno.

Sin embargo, el único indicio dado por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, a través de una publicación de Análisis Semanal el 31 de agosto no resultó alentador: “Existe producción local de etanol en el país, pero el etanol es algo que tenemos que importar, se están analizando esas alternativas, una vez que se obtenga la aprobación de la Presidencia podremos hacer pública la propuesta”, dijo el funcionario.

Según Heinert, si se importa etanol no habría más empresas ni inversiones nuevas y la industria no crecería según la planificación de esa misma cartera de Estado que proyectó que para mayo de este año se alcanzaría una cobertura del 100% con 1.077 estaciones de servicio, lo cual no sucedió.

Pese a esto, indicó que los ingenios y las destileras están en condiciones de incrementar el abastecimiento de etanol para pasar del 5% de etanol en la ecopaís, al 10%. “Podemos crecer cuatro veces de lo que hoy en día estamos (...) porque eso nos han venido pidiendo, exigiendo los gobiernos anteriores; y para eso nos hemos preparado y estamos listos”, expresó.

Otra preocupación es que, según el vocero de Apale, el Gobierno dispuso el jueves pasado disminuir el porcentaje de etanol en la ecopaís del 5% al 1%.

“El consumidor realmente hoy no tiene diferencia entre una gasolina ecopaís y una extra”, lamentó Heinert, quien señaló que esto puede darse debido a que Petroecuador no tendría etanol suficiente para seguir adicionando con el 5% y quieren alargar sus reservas.

Se conoció que el Ministerio de Economía levanta un informe sobre el impacto del Plan de Biocombustibles, y el gremio está a la expectativa de un anuncio del Gobierno. (I)

208

Mil empleos, entre directos e indirectos, genera aproximadamente la industria azucarera.

Plan nacional

Biocombustibles

Ahorro por etanol

Con el 5% de etanol en la mezcla de la gasolina ecopaís, en el 49% de las gasolineras a nivel nacional se ahorra cerca de $ 193 millones al año en importación de nafta de alto octano.

Cultivos de caña

Los cultivos de caña de azúcar a nivel nacional llegan a las 104.660 hectáreas, de las cuales el 17% (18.134 ha) son cultivadas para el etanol.