Hasta hoy puede hacer el cambio de domicilio electoral, entre las noticias de este viernes

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este viernes 12 de octubre de 2018:

Hasta hoy puede hacer el cambio de domicilio electoral

Este viernes culmina el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los ecuatorianos puedan realizar el cambio de domicilio electoral para las próximas elecciones del 2019.

Más de 300 mil personas que habitan dentro del país y el exterior había registrado ese cambio hasta la semana pasada.

El CNE, en sus redes sociales difundió esta campaña con el fin de que los ciudadanos puedan sufragar cerca de su lugar de residencia.

Los que deseen hacer aún el trámite puede realizarlo presentando su cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte y una planilla de un servicio básico (agua, luz o teléfono). Los horarios de atención y agencias las puede consultar en la página web de la CNE.

Lea también: Cambio de domicilio electoral: ¿Cómo lo hago?

Canje de boletos para conciertos de festival de cine La Orquídea

Desde este viernes y hasta el próximo lunes, los interesados en asistir a los conciertos del Festival de cine La Orquídea, en Cuenca, podrán acudir a obtener su boleto a cambio de dos litros de leche tipo Larga vida, en envase tetra pack, de cualquier marca. Será entre las 10:00 a 15:00 en el coliseo Jefferson Pérez.

Dicho festival incluye 186 funciones y talleres académicos y como la máxima novedad este tendrá la presencia de Francis Ford Coppola, ganador de cinco premios Óscar por películas como El Padrino o Patton. Su presencia se la confirmó ayer y estará en la noche inaugural prevista para el 19 de octubre.

Pero además de Coppola la lista se completa con Damián Alcázar (actor mexicano máximo ganador de premios Ariel), Miguel Bosé, Aleks Sintek, Fonseca, Sebastián Leilo, Sthepanie Cayo, Nadia Destri, entre los principales.

La séptima edición del festival, organizado por la Prefectura del Azuay, mantendrá el carácter de gratuito para todos los eventos. En el caso de las 193 películas la entrada es libre hasta llenar la capacidad de cada local. Solo a los conciertos se podrá acceder con el boleto canjeado por leche.

Hoy se simula una persecución a grupo terrorista

A partir de las 10:30 de este viernes, en la explanada del estadio Monumental de la avenidad Barcelona, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desarrollará un simulacro del curso básico impartido por la ONG española SAR Navarra sobre cómo actuar en emergencias NRBQ (Nuclear, radiológico, biológico, químico) y supervisión de casos profesionales en Psicología de emergencias y catástrofes.

El ejercicio forma parte de la práctica final de las capacitaciones que se dictan desde el lunes 8 de octubre en la Academia de Bomberos de Guayaquil “Gabriel Gómez Sánchez”. Este consistirá en simular una emergencia registrada durante la persecución a un grupo de terroristas que transportan un material radiactivo.

Participarán bomberos, personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Policía Nacional y Autoridad de Tránsito Municipal (ATM); 25 miembros de la División de Materiales Peligrosos y profesionales en el campo de la psicología, entre ellos bomberos de la Compañía de Psicólogos “Jefe Juan Gregorio Sánchez” No. 60 de esta entidad, asistieron a los cursos, según la entidad.

La Tricolor enfrenta a Catar en amistoso

La Tricolor disputará hoy, desde las 10:30 (de Ecuador), un amistoso ante Catar en el estadio Jassim Bin Hamad, de Doha, adonde pretende regresar en 2022 para disputar la Copa Mundo.

El juego con la Tri es otra muestra de Catar por fortalecer los vínculos con Sudamérica, continente al que vendrá el año próximo para participar como invitado en la Copa América de Brasil junto con Japón.

“Somos conscientes de la importancia de nuestro partido contra Ecuador, sabemos que será un encuentro muy duro”, expresó el entrenador de Catar, el español Félix Sánchez, quien desde 2013 trabajaba con las inferiores de ese país.

Por su parte, tras retornar a la conducción del combinado nacional en agosto pasado, el colombiano Hernán Darío Gómez se dedica a probar nuevos jugadores para renovar la plantilla con miras a la Copa América y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2022.

“Estoy tratando de conocer a los muchachos. Llevo unos nueve jugadores que no los he tenido, que (apenas) los he visto jugar”, expresó el Bolillo Gómez, quien llevó a Ecuador a su estreno mundialista en 2002.

Congreso y casa abierta en Ambato

Este viernes desde las 09:00 en el parqueadero principal del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Ambato se realizará la casa abierta por el día Internacional de Reducción de Riesgos y Desastres, que tendrá la presencia de representaciones de la Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, ECU 911, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Autónoma de los Andes y del IESS.

Este día también comienza el primer congreso regional del cuy Cevallos 2018 dirigido a productores, estudiantes, emprendedores, asociaciones y público en general, en donde se realizarán exposiciones de profesionales acerca de la producción, comercialización y uso en la gastronomía de este animal. Se realizará en el salón Rey León de Cevallos. (I)