Falla en WhatsApp permitía hackeo de cuentas con una llamada de video, según ZDnet y The Register

Londres -

Una falla en el servicio de mensajería WhatsApp, de Facebook, permitía a piratas informáticos tomar el control de las aplicaciones de los usuarios cuando respondían a una llamada en video, informaron este miércoles los sitios web de tecnología ZDnet y The Register.

La vulnerabilidad, que afectó a la aplicación WhatsApp en teléfonos inteligentes de Apple y los que tenían el sistema operativo Android, se descubrió a fines de agosto y fue reparada por Facebook a principios de octubre, según un informe de divulgación técnica publicado en Internet.

WhatsApp fixes bug that let hackers take over app when answering a video call https://t.co/4Dv0Uc3B2G via @campuscodi

— ZDNet (@ZDNet) 10 de octubre de 2018