Asaltan joyería en Ambato; se llevan $ 15.000 en joyas y $ 1.000 en efectivo

El propietario de la joyería Centro de arte, ubicada en las calles Espejo y Bolívar, en pleno casco central y comercial de la urbe ambateña, no oculta el temor que sintió por su vida cuando ayer jueves en la mañana tres sujetos ingresaron al local para robar.

"Escuché que cerraban la puerta, al salir a ver qué pasaba, uno de ellos me encañonó con un arma de fuego y me metió con fuerza al interior del local. Me dijo: no te muevas, esto no es un juego, esto es un asalto; mientras otro cogió y me ató las manos, además de taparme la boca con cinta de embalaje y me tiraron al piso. Gritaron que no les regrese a ver y cerraron la puerta", relató aún temeroso con lo sucedido.

Confesó que en esas circunstancias se está a merced de los sujetos que llegan armados, y que no se puede hacer nada por defenderse. Agregó que los tres tenían acento costeño.

Indicó que se llevaron todo lo que había en las vitrinas así como trabajos que le dejan clientes y materiales propias de la joyería, que pasaron algunas horas antes de lograr zafarse y pedir ayuda con sus vecinos que no se habían percatado de lo sucedido.

Se lamentó que no solo en la zona hay inseguridad sino en todos los sectores porque la delincuencia ha avanzado bastante, por esa razón hizo el llamado para que se mejoren los patrullajes policiales. Según informó a la policía fue alrededor de $15.000 en joyas y $1.000 en efectivos el monto de lo que se le robaron

El coronel Dorian Balladares, jefe de la Policía Judicial de Tungurahua (PJ-T), mencionó que se investiga el hecho, además, solicitó la colaboración de la comunidad para que esté pendiente de alguna situación irregular y sea solidaria.

Otro asalto

Por otra parte, el oficial de la Policía Nacional indicó que los cinco sujetos que cometieron robos en una estación de servicios y en un centro nocturno, la madrugada del miércoles, tienen orden de prisión preventiva por 30 días; además, que se receptan denuncias de otras personas que pudieran haber sido afectadas por los antisociales.

El coronel Rommel Navarrete, jefe de la Subzona 18 de Policía Nacional en Tungurahua, informó que los cinco detenidos en la vivienda de las calles Sucumbíos y Tres Carabelas son oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas, y se presume que el dueño de la casa en donde se los aprehendió sea el líder de la banda.

Aclaró que otras tres personas que formarían parte de la banda delictiva aún están prófugas, y que también se tiene conocimiento de que la organización delincuencial estaría involucrada en otros cinco delitos. (I)