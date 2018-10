The New York Times: Donald Trump ayudó a sus padres a evadir millones de dólares en impuestos

Washington -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en planes fiscales que incluían casos de fraude en los que él y sus hermanos ayudaron a sus padres a evadir millones de dólares en impuestos, reportó este martes The New York Times.

La investigación del diario, que la Casa Blanca dijo era "engañosa", reveló que Trump recibió un monto que actualmente equivaldía a al menos 413 millones de dólares del negocio inmobiliario de su padre.

The New York Times, citando una "gran cantidad" de declaraciones de impuestos confidenciales y registros financieros, reportó que gran parte de esa fortuna llegó a Trump porque ayudó a sus padres a evadir impuestos, estableciendo una corporación falsa con sus hermanos para disfrazar millones de dólares en regalos de sus padres.

Durante su campaña presidencial, Trump se describió como un magnate de bienes raíces que surgió por su propio esfuerzo y comenzó con apenas un préstamo "muy pequeño" de su padre, el empresario Fred Trump.

Reuters no ha podido verificar el reporte del The New York Times.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó la historia de "engañosa" y dijo que "hace muchas décadas el Servicio de Impuestos Internos revisó y aprobó estas transacciones".

El abogado de Trump, Charles Harder, dijo al diario: "El presidente Trump prácticamente no tuvo ninguna participación en estos asuntos".

Harder agregó: "Los asuntos fueron manejados por otros miembros de la familia Trump que en sí no eran expertos y, por lo tanto, dependían completamente de los profesionales con licencia antes mencionados para garantizar el pleno cumplimiento de la ley". (I)