Amazon duplicará salario mínimo por hora para sus empleados

Nueva York -

Amazon, que ha enfrentado presiones políticas y económicas para aumentar los salarios para miles de empleados, elevará el salario mínimo para todos sus trabajadores en Estados Unidos a 15 dólares por hora a partir del mes próximo y dijo que abogará por un incremento en el salario mínimo federal, que actualmente es de 7,25 dólares por hora.

"Escuchamos a nuestros críticos, analizamos arduamente lo que queríamos hacer y decidimos que queremos liderar”, dijo Jeff Bezos, fundador y director general de Amazon.

En aumento de salarios entrará en vigor en momentos en que Amazon contrata a más de 100.000 empleados temporales para el período navideño para empacar y enviar productos en sus almacenes. Las empresas enfrentan el mercado laboral más apretado en casi dos décadas, lo que dificulta atraer trabajadores, que tienen más opciones que hace apenas un año.

Amazon dijo el martes que el aumento beneficiará a más de 350.000 trabajadores, un total que incluye a empleados a tiempo completo, tiempo parcial y temporales. Los empleados en Whole Foods, la cadena de supermercados que es parte de Amazon, recibirán el mismo aumento. Los empleados de servicio al cliente, algunos de los cuales ya ganan 15 dólares por hora, recibirán también un incremento, dijo la compañía.

Amazon ha enfrentado fuertes críticas de grupos de derechos laborales y otros sobre salarios y condiciones de trabajo en sus almacenes. Uno de sus críticos más severos es el senador independiente Bernie Sanders. Su cuenta en Twitter, que tiene casi 9 millones de seguidores, a menudo habla de la disparidad entre la paga media de los empleados de Amazon y la enorme fortuna de Bezos.

El martes, Sanders felicitó a Bezos por “hacer exactamente lo apropiado”.

Congratulations to the 350,000 Amazon workers who will now receive $15 an hour. Thank you to the @fightfor15 movement which is sweeping the country. Today is not only enormously important for the workers, it could well be a shot heard around the world. https://t.co/dtRHTBoSH9

— Bernie Sanders (@BernieSanders) 2 de octubre de 2018