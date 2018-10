Nobel de Física es para tres científicos expertos en láser

Estocolmo -

Un trío de científicos de Estados Unidos, Francia y Canadá fueron galardonados el martes con el Premio Nobel de Física 2018 por sus avances en la tecnología láser que convirtió haces de luz en herramientas de precisión para todos los campos, desde las cirugías oculares hasta la micromaquinaria.

Entre los premiados se encuentra la primera mujer que logra el Nobel de Física en 55 años.

Science fiction has become a reality. Optical tweezers make it possible to observe, turn, cut, push and pull with light. In many laboratories, laser tweezers are used to study biological processes, such as proteins, molecular motors, DNA or the inner life of cells.#NobelPrize pic.twitter.com/tWK55J4VcP — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2018

Arthur Ashkin, de Bell Laboratories en Estados Unidos, obtuvo la mitad del premio por inventar las "pinzas ópticas"; mientras que el francés Gerard Mourou -quien tiene también la ciudadanía estadounidense- y la canadiense Donna Strickland compartieron la otra mitad por su trabajo en los láseres de alta intensidad.

Strickland, de la Universidad de Waterloo, Canadá, se convirtió en la tercera mujer en ganar un Nobel de Física, tras los logrados por Marie Curie en 1903 y Maria Goeppert-Mayer en 1963.

Gérard Mourou and Donna Strickland – this year’s #NobelPrize recipients – paved the way towards the shortest and most intense laser pulses created by humankind. The technique they developed opened up new areas of research and led to broad industrial and medical applications. pic.twitter.com/KQYcbmW0tl — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2018

"Obviamente tenemos que celebrar a las mujeres físicas, porque estamos ahí y ojalá esto empiece a avanzar de forma más rápida", dijo en una conferencia de prensa telefónica poco después de conseguir el galardón.

Strickland es la primera mujer que consigue un Nobel en cualquier campo en los últimos tres años. La Real Academia Sueca de Ciencias afirmó el año pasado que intentaría promover de forma más activa las nominaciones de científicas para empezar a reducir este desequilibrio.

Las invenciones de los tres científicos datan de mediados de los años de 1980 y a lo largo de los años lograron revolucionar la física de los láseres.

Ultra-sharp laser beams make it possible to cut or drill holes in various materials extremely precisely – even in living matter. Millions of eye operations are performed every year with the sharpest of laser beams.#NobelPrize pic.twitter.com/MiYb4i8AHw — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 de octubre de 2018

"Los instrumentos avanzados de precisión están abriendo áreas inexploradas de investigación y una multitud de aplicaciones industriales y médicas", dijo la Academia en el comunicado en el que anunció el premio de 9 millones de coronas suecas (1 millón de dólares). (I)