Premio Nobel de Fisiología es para los Investigadores de terapias contra el cáncer James Allison y Tasuku Honjo

Estocolmo -

Los científicos James Allison y Tasuku Honjo ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018 por sus descubrimientos, que lograron avances en la terapia contra el cáncer, anunció el lunes el organismo que otorga el galardón.

Los dos científicos fueron premiados "por su descubrimiento de una terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa", declaró la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

La terapia inhibe las proteínas generadas por algunas células inmunitarias, así como algunas células cancerígenas.

Las proteínas pueden evitar que las defensas naturales del cuerpo maten las células cancerígenas. El objetivo de la terapia es permitir que el sistema inmunitario actúe más rápido para combatir el cáncer.

"Allison y Honjo mostraron cómo las diferentes estrategias para inhibir los frenos al sistema inmune pueden ser usadas en el tratamiento del cáncer", dijo en un comunicado la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Suecia sobre el premio de nueve millones de coronas suecas (1 millón de dólares).

"Soñaba con esto pero no pensé que se produciría. Me parecía demasiado", reaccionó Allison, de 70 años, en declaraciones a la agencia de prensa sueca TT.

Allison, profesor de la Universidad de Texas, y Honjo, profesor de la Universidad de Kyoto, fueron premiados en 2014 por su investigación con el premio Tang, considerado como la versión asiática de los Nobel.

Ambos se repartirán el monto de 1,01 millón de dólares con el que se recompensa a los galardonados.

Until the discoveries made by the 2018 Medicine Laureates, progress into clinical development was modest. “Immune checkpoint therapy” has revolutionised cancer treatment and has fundamentally changed the way we view how cancer can be managed. #NobelPrize pic.twitter.com/ExVk7fHesr

El de Medicina es el primer premio Nobel que se otorga cada año. Los galardones para los logros en Ciencia, Literatura y Paz fueron creados de acuerdo con el testamento del empresario e inventor de la dinamita Alfred Nobel y se entregan desde 1901.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia entregará el premio en una ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento en 1896 de Alfred Nobel, creador de los premios como su última voluntad.

El año pasado tres genetistas estadounidense fueron recompensados con el Nobel por sus trabajos sobre el reloj biológico, que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche, así como los trastornos del sueño.

Cancer kills millions of people every year and is one of humanity’s greatest health challenges. By stimulating the ability of our immune system to attack tumour cells, this year’s #NobelPrize laureates have established an entirely new principle for cancer therapy. pic.twitter.com/6HJWsXw4bE

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 de octubre de 2018