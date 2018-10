En postes y paredes se adelanta campaña por elecciones seccionales en Ecuador

Faltan cuatro meses para que arranque de forma oficial la campaña para las elecciones seccionales y los postes, casas y edificios ya lucen los pósters con promesas para los votantes: “Durán estoy de tu parte” o “El regreso que pide nuestra gente” o “Cuenta conmigo Salinas 2019” y así decenas de posibles candidatos se promocionan.

Y aparecen más seguido en programas de radio o portales de internet.

Hay un exhorto del Consejo Nacional Electoral (CNE), de inicios de septiembre, a grupos políticos, militancia, medios y empresas de vallas publicitarias para respetar las normas, “previniéndoles de la realización de actos de campaña anticipada o precampaña, la contratación de propaganda de carácter electoral con recursos propios, gratuitos o de terceros que promocionen de manera directa o indirecta a una persona”.

Según el artículo 9 del Reglamento para el control de la propaganda o publicidad y promoción electoral, el CNE, a través de los sistemas de monitoreo, evidenciará todo acto proselitista, propagandístico y promocional en las fases de campaña anticipada, campaña, silencio electoral y día del sufragio.

Alberto Molina, consejero del CNE, dice que según el Código de la Democracia y ese reglamento hay tres tipos de fondos, el partidario permanente, el de promoción electoral y el de gasto electoral. “Esas personas que se ven en vallas, muros, aparentemente no son candidatos, pero en el momento que se registre como candidato esto se le imputará al fondo de promoción electoral”.

Señala que no hay sanción de tipo penal ni administrativo, pero el informe del monitoreo pasa al Tribunal Contencioso Electoral para que tome medidas, porque no se puede hacer proselitismo mientras no se tenga autorización del CNE y sus delegaciones. Pero como este órgano está en acefalía, la información queda en archivo hasta que la campaña inicie.

En Santa Elena, de balcones cuelgan afiches del exacalde Otto Vera con el número 61 MPCG; busca otro periodo. En La Libertad, una gigantografía de César Pinoargote luce en una calle céntrica, acompañada de la frase: “Basta Ya, gente nueva por ti. 65 Renacer”. Sus intenciones son terciar por la Alcaldía de Salinas, según se conoció.

En Durán, en las etapas cuarta y quinta de El Recreo hay varios afiches. En uno aparece el rostro del presidente Lenín Moreno junto a Sheyla Reyes. En otra fachada está un cartel grande de Alfredo Arboleda, precandidato por FE para la Alcaldía de ese cantón.

En redes sociales publican breves spots musicales en los que destacan su imagen, como Simón Bolívar Rosero que fue presentado en marzo por el expresidente Lucio Gutiérrez como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Sociedad Patriótica (SP).

En Facebook se promociona en un video de 32 segundos con una canción: “Bolívar hermano mío, Guayaquil te necesita... Ese es el hombre”.

El vocal del CNE señala que con el fondo partidario permanente los partidos pueden estar todo el año informando su acción política, realizando paneles, seminarios y dar a conocer sobre su ideología, pero no pueden hacer propaganda.

Reconoce que en redes hay mensajes subliminales, pero no existe una legislación específica para determinar una sanción o imputarlo como propaganda. “Esa es una de nuestras preocupaciones. Estamos preparando para proponer a la Asamblea cambios en el Código de la Democracia”.

La Corporación Participación Ciudadana, en una carta, pidió al CNE control en el uso de recursos públicos y que se exhorte a las autoridades en funciones y a las instituciones estatales sobre la prohibición vigente en precampaña, “para evitar desventaja e inequidad en la contienda, además de constituir una infracción electoral”. (I)