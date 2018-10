Denuncia a su exnuera por incendiar vivienda

Las pertenencias de Mercedes Bohórquez quedaron reducidas a cenizas luego de que a las 02:00 de ayer el fuego consumiera su vivienda. La mujer de unos 55 años aseguró, con una denuncia en su mano, que el incendio fue provocado supuestamente por la expareja sentimental de su hijo, una mujer conocida con el alias de Cachete, que vive muy cerca de ella, en el sector de la Novena y callejón Sedalana, en el suburbio.

La perjudicada contó que su hijo Álex N. había salido a una fiesta y se encontraba sola en casa cuando habría llegado la denunciada supuestamente a agredirla en compañía de un hombre armado.

Ella contó que hasta hace unos meses su hijo mantuvo una relación con la mujer identificada como Denisse A.

La sospechosa, de unos 30 años, habría, según Bohórquez, tocado de manera insistente la puerta y cuando ella salió a abrir habría ingresado hasta la habitación de su hijo.

“Él no estaba y se le llevó varias cosas del cuarto, me gritó, insultó y hasta me arrastró adentro”, dijo la mujer.

En ese momento, según la denunciante, prendió fuego a sus cortinas con unas botellas de alcohol que tenía.

La denunciante contó que los vecinos salieron de sus casas por el escándalo y ella logró salir de su vivienda. “Pocos minutos después, toda la casa estaba en llamas”, dijo la perjudicada.

Aunque a la emergencia llegaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos, todos los enseres, muebles, electrodomésticos y la motocicleta del hijo de Bohórquez se quemaron. El techo salió volando, afirmó la mujer mientras recorría las habitaciones de la casa quemada.

A unos 100 metros de la vivienda hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero cuando los uniformados se acercaron a la casa en llamas alias Cachete y su supuesto acompañante ya no estaban. Los familiares de la denunciada negaron haberla visto en las últimas horas cuando los policías acudieron a su vivienda.

Ayer, la Policía Judicial estaba en busca de la mujer denunciada. Algunos vecinos comentaron que la mujer estaría embarazada y que semanas atrás ya se habría dado otro escándalo en la calle cuando se habría enfrentado supuestamente con su expareja.

Bohórquez solicitó a la autoridad una boleta de auxilio en contra de Denisse A., pues dijo temer por su integridad y la de su hijo Álex, el único que vive con ella.(I)