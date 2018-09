Concurso para Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con pocos interesados

Quito -

La expectativa fue menor a la que se esperaba. Hasta el cierre de esta edición (21:00), 105 personas se inscribieron en el concurso de méritos para poder integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) definitivo, que organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) en transición.

A las 23:59 de ayer venció el plazo para postular; las inscripciones se reportaron en Pichincha, Azuay, Guayas e Imbabura, Barcelona, Madrid y Murcia (España) y Londres. También, cuatro personas se autodeterminaron como montuvias.

Ibeth Guayasamín, de 24 años, se inscribió porque los jóvenes tienen “la oportunidad de participar”. No obstante, desconocía la función del Consejo de Participación: “A ciencia cierta no (conoce), pero en lo poco que estuve leyendo del reglamento del CNE, me estaba enterando que es para las gestiones y participación de la toma de decisiones que beneficien a la sociedad”, expresó.

También hay figuras políticas como Fausto Lupera, exparlamentario andino y exlegislador por Sociedad Patriótica, cuya postulación fue a título personal y quisiera “eliminar la corrupción en el país, necesitamos que el Ecuador cambie”. O como el exvocal del primer Consejo, David Rosero.

Antes del mediodía había 40 inscritos. El consejero electoral José Cabrera reconoció que no había interés en participar, pues la previsión era recibir hasta 500 concursantes.

“No veo muchos ciudadanos que lleguen a inscribirse. Esperábamos más, incluso era nuestra preocupación de cómo vamos a elaborar la papeleta electoral”, comentó.

Luego de esta fase, se divulgarán los formularios de postulación de todos los participantes para que la ciudadanía pueda denunciarlos si incumplen requisitos.

Los denunciados podrán defenderse de las acusaciones.

El CNE preveía reunirse la noche de ayer para conocer las inscripciones de las directivas del Partido Socialista Ecuatoriano; además de la restitución de derechos a las organizaciones políticas. (I)