Cantata por el centenario de César Dávila Andrade

La Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del Azuay invita a la presentación de la cantata Boletín y elegía de las mitas en el Teatro Carlos Cueva, del 10 al 12 de octubre, a las 20:00. Entrada libre.

Este es un evento para celebrar el centenario del nacimiento de César Dávila Andrade. La cantata popular ecuatoriana Boletín y elegía de las mitas es considerada la obra cumbre de este poeta.

El poema será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, el Ballet Nacional del Ecuador, y los coros del Conservatorio Superior José María Rodríguez y de la Universidad del Azuay, señala el portal de la Casa de la Cultura del Azuay.

Otras actividades

Los integrantes del colectivo Casa Tomada preparan para el martes 2 de octubre, a las 11:00, en la Casa Museo Remigio Crespo el homenaje a César Dávila. El 3 de octubre, Sara Vanegas, Catalina Sojos, Ángeles Martínez y Juan Fernando Auquilla se unirán para el recital poético previsto para las 19:00, en el Salón del Pueblo, señala el portal elmercurio.com.ec.

El 5 de octubre, día del natalicio de Dávila Andrade, la Casa de la Cultura y el Municipio se juntan para, desde las 10:00, en la plaza que hoy lleva el nombre del emblemático escritor, celebrar el centenario. Ese mismo día, a las 17:00, en el Salón del Pueblo, habrá el conversatorio sobre la reedición del Libro de cuentos abandonados.

César Dávila Andrade es un poeta, narrador y ensayista ecuatoriano nacido en Cuenca. De familia modesta, tuvo que abandonar sus estudios para trabajar en diversas ocupaciones, dice el portal escritas.org.

Su obra neorromántica y surrealista, alcanzó su plenitud al final de los años cuarenta cuando publica sus libros de poemas: Oda al arquitecto (1946) y Espacio me has vencido (1947); y más tarde, Catedral salvaje (1951), Boletín y elegía de las mitas (1956), Arco de instantes (1959), En un lugar no identificado (1963), Conexiones de tierra (1964) y La corteza embrujada (1966). Entre sus cuentos destacan Abandonados en la tierra (1952), Trece relatos (1955) y Cabeza de gallo (1966).

Formó parte del grupo literario Madrugada y desde 1951 vivió en Venezuela, donde ejerció como periodista y reafirmó su carrera como escritor y poeta. Allí, su vida bohemia y angustiosa lo llevó al suicidio en Caracas en 1967. (I)