Ministro Granda dice que legisladora Espín entró a la cárcel sin permiso; ella lo niega

Quito -

Que la asambleísta Sofía Espín, afín al expresidente Rafael Correa, “burló” los controles del Centro de Rehabilitación Social Femenino, pues no se registró ni fue autorizada para ingresar, fue lo que afirmó el secretario de Gestión Política y ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, al referirse a la visita que esta le hizo a la exagente Jéssica Falcón, procesada por el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda.

En el marco de la audiencia preparatoria de juicio del caso, que se reinstaló el pasado martes, la defensa de Falcón denunció que Espín se reunió con la exagente y que le habría pedido que se retracte de sus acusaciones contra Correa, a cambio de “protección”.

A través de Twitter, Granda señaló que separó de sus funciones a la directora de la Cárcel de Mujeres por “no haber cumplido con los protocolos de visitas a las personas privadas de libertad”; y que pidió a la Fiscalía que investigue el tema.

De la información recabada, la Asamb. Espín no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS Femenino. “Burló” todos los controles. Enviaremos una petición a la Fiscalía a que investigue e iniciaremos acciones administrativas que determinen las responsabilidades del caso. — Paúl Granda (@PaulGranda) 27 de septiembre de 2018

Este Diario buscó una respuesta de Espín, pero no acudió ayer al pleno de la Asamblea. A través de Twitter, ella refutó a Granda: “No ingresé en paracaídas ni como fantasma, entré como una ciudadana común, me pidieron cédula, me pusieron sello en la muñeca. ¡Decir que burlé controles es una farsa!”, precisó.

Sr. Granda no mienta. No ingresé en paracaídas ni como fantasma, entré como una ciudadana común, me pidieron cédula, me pusieron sello en la muñeca. ¡Decir que burlé controles es una farsa! Pediré certificación de bitácora y videos, cuidado se pierden por arte de magia cuántica. pic.twitter.com/Eo6UjTFzEk — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) 27 de septiembre de 2018

En tanto, la bancada de CREO planteará al pleno de la Asamblea una resolución para exigir al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) que investigue a la legisladora.

Esteban Bernal y Fabricio Villamar, voceros del bloque, señalaron que pedirán la comparecencia del ministro Granda, para que explique ante el pleno de forma documentada el procedimiento para ingresar, privilegios, restricciones y más, de la Cárcel 4 y el Centro de Rehabilitación Social femenino; y a la Fiscalía que investigue el tema. Esto, según los asambleístas, es para precautelar la imagen de la Asamblea.

Según la defensa de Falcón, la legisladora visitó acompañada de la abogada Yadira Cadena, que es parte del estudio jurídico de Caupolicán Ochoa, defensor de Correa.

Ayer, en la audiencia, Cadena reconoció que la visita a Falcón en el centro de rehabilitación existió, pero aclaró que se dio bajo pedido de la misma procesada y cumpliendo todas las legalidades del caso.

El pedido de Falcón, aseguró, se habría dado el pasado viernes, en la audiencia.

“Ingresé presentando mi credencial y la señora Espín ingresó presentando su cédula de ciudadanía. Lo hicimos en horarios de visita normal y no incumplimos ninguna regla. La señora Jéssica Falcón aceptó nuestra visita, (pese a que) ella tenía toda la razón para excusarse ya que es parte del Programa de Víctimas y Testigos de Fiscalía”, explicó.

Cadena integra equipo de defensa de Correa

En la reinstalación de la audiencia, que ayer ingresó en su cuarto día, Cadena fue la primera en llegar al octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. En los tres días previos ella se ubicó detrás de los cinco abogados que representan al exmandatario, pero ayer ella se integró al equipo e incluso fue nombrada como tal por el secretario de la sala.

Hasta el martes último los abogados de Correa fueron Caupolicán Ochoa; César Ochoa, hijo de Caupolicán Ochoa; Rómulo Argudo, Luis Eduardo Molina y Fausto Jarrín Terán. Para ayer a la lista se le agregó a Cadena en lugar de César Ochoa, quien no estuvo en la diligencia.

Finalmente Cadena dijo ser una profesional del derecho en libre ejercicio que fue a visitar a Falcón por “convicción propia” y no a nombre de nadie. (I)