En la ONU la gente se rió conmigo pero no de mí, dice Donald Trump

Nueva York -

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el miércoles que los dirigentes que asistieron a su discurso en la Asamblea General de la ONU se rieron con él, y no de él.

"Dije que nuestro país era más fuerte que nunca y es verdad. Escuché risas y reaccioné diciendo que no esperaba esa reacción". "Y nos reímos juntos", dijo Trump en conferencia de prensa.

"Los medios falsos dijeron que la gente se rió, no se rieron de mí". "La gente pasó un buen momento conmigo", afirmó en una conferencia de prensa en Nueva York.

"Lo estábamos haciendo juntos. Pasamos un buen momento. Respetan lo que he hecho. Estados Unidos es respetado otra vez", cuando antes "no era respetado", aseguró.

El martes, el presidente estadounidense comenzó su discurso alabando a su gobierno por lo que ha logrado desde comienzos de 2017.

"En menos de dos años, mi gobierno logró más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país", se felicitó, y se escucharon algunas risas.

Trump hizo una pausa. "Es tan cierto", insistió, provocando entonces muchas carcajadas.

"No esperaba esta reacción, pero está bien", dijo sonriendo el presidente, antes de enumerar la larga lista de lo que considera sus éxitos de gobierno.

No quiso reunirse con Trudeau

El presidente estadounidense también dijo que se negó a reunirse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau al margen de la Asamblea General de la ONU, acusando a Canadá de tratar "muy mal" a su país.

"Sí, lo hice" dijo cuando un reportero le preguntó si había rechazado una reunión cara a cara con Trudeau. "Canadá nos ha tratado muy mal. Han tratado a nuestros campesinos en Wisconsin y el estado de Nueva York y en muchos otros estados muy mal", añadió.

La declaración llegó después del incidente del martes en el que Trump pareció desairar a Trudeau cuando él se acercó para darle la mano, a pesar de que el líder canadiense le restó importancia al incidente.

Ya no es amigo de Jinping

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que su amistad con su homólogo chino Xi Jinping puede haber terminado tras acusar a China de socavar sus chances en las elecciones de medio mandato.

Xi "quizás ya no sea más mi amigo pero creo que probablemente me respeta", dijo Trump, y aseguró que la disputa comercial con China no ha provocado ningún impacto en la economía estadounidense. (I)