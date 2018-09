Lenín Moreno pide no ‘desbaratar’ a la ONU sino fortalecerla

Quito -

El desbloqueo de Estados Unidos a Cuba y la consolidación de la democracia en América Latina fueron dos de los temas que abordó el presidente Lenín Moreno, en el discurso inaugural del 73 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

El mandatario hizo referencia a los derechos que promulga la Declaración de Independencia de Estados Unidos, documento base de la Constitución de ese país, para señalar que no se puede entender cómo un país como este puede bloquear a un pueblo “casi indefenso” como Cuba y cómo se puede bloquear la posibilidad de los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Respecto a América Latina, Moreno mencionó las crisis que atraviesan países como Venezuela y Nicaragua; y dijo que el “gran desafío” de la región es consolidar la democracia, “luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, corruptos y populistas”.

El mandatario amplió la reflexión sobre la diáspora venezolana, la más grande en la historia en Latinoamérica, insistió en que las personas no abandonan su país por voluntad propia y citó al pensador cubano José Martí: “Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran”.

Y siguió: “Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas”. Reiteró que el pueblo y el gobierno de ese país deben solucionar la crisis con el diálogo e insistió en una acción continental para encontrar una solución estructural a los problemas de Venezuela.

Moreno agradeció el apoyo para la elección de la excanciller y “amiga” María Fernanda Espinosa, como presidenta del 73 Período de Sesiones y llamó a los países a fortalecer a la Organización y no restarle presupuesto. “La ONU es nuestra organización. Si hay fallas, corrijámoslas. No tratemos de desbaratarla, no le restemos presupuesto, porque la necesitamos fortalecida para el futuro que queremos dejar a nuestros hijos”, expresó.

Asimismo, el mandatario llamó a no crear organismos regionales “para defender sistemas anacrónicos, perversos y dictatoriales, como las vimos nacer y, afortunadamente, morir en las últimas décadas”.

Dijo que si se van a hacer organizaciones complementarias, por ejemplo, para crear sistemas de comercio o proyectos específicos o regionales de cultura, educación o deportiva está bien, siempre que fortalezcan la unión mundial.

El mandatario resaltó que, en la agenda de la ONU, se contemplen temas como un plan de desarme, el Pacto Mundial de la Migración, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la primera parte de su intervención, Moreno habló del Plan Toda una Vida, que arrancó con su mandato y contempla apoyo a grupos vulnerables como niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad y con discapacidad. Además, hizo una reseña de los aspectos positivos y negativos de su condición. (I)