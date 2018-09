Familiares de menor desaparecida hace ocho años insisten en resultados

Ambato -

Giovvanna Pérez Constante desapareció el 4 de diciembre del 2010, unos tres meses antes de que cumpla diez años de edad, familiares, amigos y conocidos salieron al mediodía de este lunes a un plantón en el parque Cevallos, frente a la Fiscalía de Tungurahua.

Según Mauro Pérez, padre de Giovvanna, el plantón es para llamar la atención de las autoridades, para pedirles celeridad con la información sobre el paradero de su hija, porque han pasado casi ocho años sin que hasta el momento se conozca algo.

Ahora, a menos de tres meses de que se cumplan ocho años de su desaparaición, y sin tener ningún resultado, han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, con el número P-1882-18 de septiembre del 2018, les se receptó la petición para analizar el proceso de lo actuado en Ecuador, y esclarecer el caso, indicó Yanera Constante, madre de la menor.

"Esto quiere decir que queremos saber el paradero de mi hija, así como también que se dé con él o los supuestos responsables de su desaparición, porque hay algunos indicios pero no se conoce nada a pesar del tiempo transcurrido", dijo la progenitora.

Aclaró que saben que la respuesta sobre si acogen o no el pedido se dará a conocer en unos seis meses. Tuvieron que acudir a esta instancia para presionar al Estado ecuatoriano para que se atiendan con mayor celeridad los casos de desapariciones, y en este caso el de su hija, agregó.

Hernán Auz aseguró que se unió a la causa de los padres de Giovvanna Pérez Constante porque también fue víctima de la delincuencia el pasado 21 de julio, cuando unos sujetos le pusieron escopolamina en una bebida para sustraerle sus pertenencias, dejándolo botado en una acera del centro de Ambato por unas nueve horas.

A través de su facebook realiza la campaña "despierta Ambato unido y solidario", para que la ciudadanía vuelva a ser como antes, preocupada del prójimo, pues en su caso -agregó- nadie hizo nada mientras estuvo botado en la acera, y de no ser por una persona que lo reconoció hubiese fallecido porque estuvo a punto de sufrir hipotermia. Él despertó en el hospital a los cinco días, señaló.

"Si no nos unimos la gente de bien, y si no somos solidarios como éramos antes, la delincuencia nos va a ganar la batalla; no se van a frenar los secuestros, desapariciones, asaltos y muchos otros factores de sujetos dedicados a cosas negativas", añadió Auz. (I)