Laboristas británicos quieren otro referéndum del ‘brexit’

Liverpool -

El Partido Laborista de Gran Bretaña tiene el destino del brexit en sus manos, solo si decide qué hacer.

Con Gran Bretaña y la Unión Europea estancados en negociaciones, muchos miembros del partido de centroizquierda piensan que tiene el poder, y el deber, de sostener otro referéndum que podría revertir la decisión de abandonar el bloque de 28 naciones.

Los dirigentes del laborismo se han opuesto al brexit y se prevé que haya un debate al respecto en la conferencia anual del partido, que comenzó ayer en la ciudad de Liverpool.

Jeremy Corbyn, dirigente del partido, dijo ayer que preferiría unas elecciones en lugar de un referéndum, pero agregó: “Veamos qué resulta de esta conferencia”.

“Obviamente debo respetar la decisión por la democracia de nuestro partido”, comentó a la cadena televisiva BBC.

Desde que Gran Bretaña votó en 2016 para salir de la Unión Europea, el Partido Laborista ha dicho que respetará el resultado, aunque quiere tener una relación más cercana con el bloque de la que busca el gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May.

Ahora, con las negociaciones de la salida en un punto muerto y con el hecho de que Reino Unido debe abandonar el bloque el próximo marzo, muchos miembros del Partido Laborista piensan que debe cambiar el curso de las cosas.

“Los laboristas deben tomar una decisión. Ya pasó el tiempo de quedarse sentados”, dijo Mike Buckley de un grupo del partido que busca realizar un nuevo referéndum.

Más de cien asociaciones locales laboristas han presentado mociones a la conferencia en las que pidieron un plebiscito público, con una opción entre mantener los términos acordados por el Gobierno o permanecer en la Unión Europea.

Corbyn, un socialista veterano que desconfía de la Unión Europea, ha estado en contra de sostener una segunda votación pública sobre el brexit, aunque parece que su oposición al tema se ha reducido.

Si la conferencia del partido “toma una decisión, no me apartaré de ella”, comentó Corbyn al diario Sunday Mirror.

El segundo al mando, Tom Watson, fue aún más firme con su postura a un referéndum.

“Debemos apoyarlo si los miembros del partido lo quieren”, expresó al periódico The Observer.

No obstante, el Partido Laborista enfrenta un dilema político en relación con el brexit. La mayoría del medio millón de miembros del partido votaron en 2016 a favor de permanecer en la Unión Europea, pero muchos de los 257 legisladores representan zonas que apoyaron la salida del bloque europeo.

Por ende, esta tienda política no se escapa de una profunda división entra la dirección, los sindicatos, los afiliados parlamentarios y los activistas, según el corresponsal del diario El País en Reino Unido.

El referéndum que preguntó a los británicos si querían salir de la Unión Europea se realizó en junio de 2016 y tuvo como resultado que el 51,9% votó por salir, pero en dos (Escocia e Irlanda del Norte) de los cuatro países del reino ganó el permanecer en el bloque. Aunque el gran peso demográfico de Inglaterra más Gales definieron el resultado a favor de salir. (I)

May

Decisión del Gobierno

Elecciones

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, está evaluando planes de contingencia que incluyen la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas este noviembre, debido al estancamiento de las negociaciones con la Unión Europea, bloque de 27 países que no aceptó el acuerdo propuesto por Londres para hacer efectivo un brexit suave, según el diario The Sunday Times.